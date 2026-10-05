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巴西：盧拉得票略低於博索納羅 將舉行第二輪選舉

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巴西現任總統、勞工黨候選人盧拉，在聖保羅州聖貝爾納多-杜坎普市一處投票站完成投票後離開。 新華社
巴西現任總統、勞工黨候選人盧拉，在聖保羅州聖貝爾納多-杜坎普市一處投票站完成投票後離開。 新華社

在剛剛過去的周日的選舉中，根據對幾乎全部選票的臨時計票結果，巴西前總統博索納羅之子弗拉維奧·博索納羅得票率約47%，領先於現任總統盧拉。盧拉的得票率約45%，比弗拉維奧·博索納羅少200餘萬張選票。二人均未獲得絕對多數，因此將進入第二輪選舉，日期為10月25日。

45歲的弗拉維奧·博索納羅在選舉後表示：「巴西希望改變。」他評價說，選舉結果是人們要求政治變革的呼聲。他同時宣稱盧拉的勞工黨的時代已經終結。盧拉則承認，此前確信選舉第一輪就能定輸贏。80歲的他表示，如今開始新的選戰：「我們進入加時賽。」

從巴西過去選舉歷史來看，在第一輪選舉中領先的候選人，往往贏得第二輪選舉。

博索納羅若獲勝 巴西將進一步靠近華盛頓

盧拉所代表的政策是延續自2023年以來加強社會福利、公共投資以及國家所扮演的角色。這位前工會領袖已於2003-2010年在巴西執政。在如今盧拉的第三任期內，巴西的失業率降低，亞馬遜流域森林砍伐的情況減少。但與此同時，生活成本升高，國家開支很大，政府債務也很高。

弗拉維奧·博索納羅的自由黨則承諾削減國家開支、強力打擊犯罪。他的父親因政變未遂罪被判處27年多監禁。弗拉維奧·博索納羅的競選承諾之一是大赦父親。

周日也選舉了參議員、眾議員和州長。博索納羅家族的其他成員也獲得成功，如前第一夫人米歇爾·博索納羅當選參議員。此外，前總統博索納羅的另一個兒子卡洛斯·博索納羅也當選參議員。

公共安全是此次選戰中最重要的議題之一。毒品集團控制著該國部分地區，對女性的暴力也是一個很大的社會問題。弗拉維奧·博索納羅在選戰中宣稱將擴建監獄，可額外囚禁50萬名囚犯，並效仿薩爾瓦多修建最高安全級別的監獄。

外交政策也是選戰的一部分。美國總統川普曾對巴西前總統博索納羅表示支持，並批評對他的司法追究。弗拉維奧·博索納羅則已在白宮與川普進行過會面。

如果弗拉維奧·博索納羅當選，作為拉美最大經濟體的巴西將進一步向華盛頓靠近。這意味著，川普在拉美的影響力將明顯加強。

（德新社）

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