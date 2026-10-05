日本農水大臣承認失言 撤回發言但否認辭職

日本農林水產大臣簗和生今天承認，在就任前曾表示「已大幅削減」在眾議院選舉期間，他選區內不支持他的自治體道路預算。他承認失言並致歉，但否認曾向相關部會協調刪減預算。

簗和生是自民黨籍眾議員，選區為栃木縣第三區。今年9月首度被日相高市早苗延攬為閣員。

週刊新潮與週刊文春電子版9月30日披露，簗和生今年5月出席栃木縣自民黨地方黨部的聚會時，表示「已經大幅削減那須烏山市與那珂川町本年度的道路預算」。這兩個自治體均在簗和生的選區內，據稱，這兩個自治體的首長均沒在2月的眾議院選舉支持簗和生。

這則消息曝光後，簗和生頻頻被媒體追問此事。「讀賣新聞」報導，他在本月2日的記者會大致承認曾發表這番言論，並解釋「這種說法容易造成誤解」，強調沒向國土交通省協調刪減道路預算。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，簗和生今天在參議院全體會議結束後接受媒體訪問時，正式承認曾發表「已大幅削減」的言論，並表明撤回這番言論，且就此致歉。

他表示，「這極為不妥，正在反省」。關於去留，他表示，「希望全力履行職務，努力重拾信任」，多次否認辭職。

簗和生也強調，「我曾向相關部會協調刪減預算並不屬實」。他說明，已向高市道歉，而高市指示他全力工作。

日本TBS電視台報導，關於簗和生是否實際要求削減道路預算，內閣官房長官木原稔今天下午在記者會上僅表示「正在調查」。

而有在野黨認為，為了維持行政中立與客觀性，要求簗和生下台，並希望全體部會調查相關事宜。

國民民主黨代表玉木雄一郎認為，問題在於「政治壓力或介入是否扭曲行政中立性的疑慮」，要求簗和生履行說明責任。玉木也表示，應確認所有中央部會是否也存在類似案件。

民主改革之會代表小川淳也批評，「他已不適任」，要求他下台；公明黨代表岡本三成則主張，「希望充分調查此事。而且此事受到國民高度關注，希望公布調查結果」；日本共產黨委員長田村智子認為，簗和生應該辭職。