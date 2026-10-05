西班牙陷住房危機 總理宣布11/29提前大選

西班牙住房危機燒不停，總理桑傑士今天宣布，將提前於11月29日舉行大選，試圖在上週國會否決政府提出的住房改革法案後，強化自己的民意授權。

本次危機導火線起源於9月23日，一名住在馬德里的87歲退休婦人瑪麗卡門．阿巴斯卡爾（MaricarmenAbascal），因付不起被企業房東倍數調漲的房租，遭強制驅逐出她居住了70年的公寓，引發民眾長期累積的不滿。

綜合美聯社與法新社報導，西班牙原定於2027年8月前舉行下次大選，總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在電視演說中表示，如果國會內的進步派聯盟勢力更大，將有助於西班牙人民應對國家當前最大問題。

他說：「因此，現在是西班牙人民決定自己和國家未來走向的時候了。」

現年54歲的桑傑士自2018年起擔任西國總理，是目前歐洲在位時間最長的領袖之一。

路透社報導，桑傑士在支持巴勒斯坦建國、捍衛多邊體系、打擊「科技權貴」等進步派議題上採取堅定立場，因而在國際上受到關注，但一連串的挫折與醜聞已削弱他在國內的地位。

對桑傑士而言，在此刻面對選民是一項有風險的舉動，因為他所屬的社會勞工黨（PSOE）在民調中落後。

不過，他最近提出解決日益嚴重住房危機的方案，獲得不錯反響，有助提振聲勢。這些方案2日遭右翼國會議員否決，導致民眾計劃再度發起有關住房問題的抗議行動。

如果桑傑士選舉失利，將意味著歐洲現存少數的左傾政府之一走向終結。值此之際，極右翼勢力正在整個歐洲取得前所未見的進展，愈來愈多歐洲選民拋棄中間路線。

民調顯示，由保守派人民黨（PP）領導、並獲得極右翼政黨「民聲黨」（Vox）支持的聯合政府，是目前最有可能的選舉結果。這將是自獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）去世、西班牙恢復民主以來，首次有極右翼政黨進入中央政府。

不過，桑傑士政治手腕靈活，過去一再讓那些早已認定他是輸家的人感到意外。

儘管桑傑士從未贏得足以單獨組成多數政府的選票，但他仍成功組成一連串脆弱且看似不可能的執政聯盟，從極左翼勢力到支持分離主義的右翼勢力都有，讓他得以連當3任總理，累計長達8年。

然而，他的執政夥伴日益分裂，使得桑傑士政府在第3個任期內通過的法案寥寥可數，而且自2023年以來一直未能通過預算。即使如此，西班牙仍是已開發國家中表現最好的經濟體之一。