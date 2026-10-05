法國高中生示威遇上預算吃緊 分析警告債務危機可能已經開始

法國政府10月提出2027年預算案，預計削減部分開支。與此同時，各地高中生為爭取更多教育資源上街示威。法國學者分析，無論下一任總統是誰，在財政方面都可能陷入無力處境。

高中生示威運動於9月下旬始於巴黎郊區，逐漸蔓延到全國，一度波及上千所學校。他們不滿學習環境日益惡化，例如教室擁擠、校舍破舊、教師缺勤又無人代課、行政人員不足等。

同時，政府於10月1日提出2027年預算案，規劃節約430億歐元，期望將赤字降到占國民生產毛額（GDP）的5%以下。

快訊週刊（L’Express）一篇文章指出，法國預算狀況日益吃緊，10年期公債殖利率達4.96%，是自2002年以來不曾有過的數字，償債成本達792億歐元，可能於2028年突破1000億歐元的象徵性門檻。

然而，僅靠節約開支還不足以抵銷攀升的債務，政府預期2027年債務將達GDP的121.7%。

儘管情勢嚴峻，高中生和大學生組織仍在9月29日聲明中，拒絕為可能損及學生權益的財政緊縮和公共服務弱化而買單。

文章提到，法國公共支出占GDP的比重，從1970年代中期的40%左右，增加到2025年的57.2%，此一增幅的3/4與社會支出有關，同時伴隨著強制性徵收（如稅收）占GDP的比重增加了近10個百分點，以及持續仰賴舉債。

在歐洲，法國的公共支出占比位居第2，只比芬蘭的57.5%略低，但比歐洲平均高7.7個百分點。

根據2027年預算案，國家教育預算並未刪減，反而增加12億歐元；政府雖規劃刪減1588個職位，但學校招收人數也將減少18萬人。

經濟學者本塔塔（Pierre Bentata）認為，當前預算狀況與高中生運動的訴求之間存在顯著落差。

他接受快訊週刊訪問時說，這不是單一事件，而是法式矛盾所在，「在自由社會，原則上每個人大概都知道什麼時候、要在哪裡節約；但在法國，大家都希望由其他人來承擔後果。在每個部會、每家公司、每個利益團體，大家都說不可能節約，甚至還要更多國家資源」。

文章寫道，輿論中也存在這種落差，一項調查結果顯示，儘管有85%的受訪者認為減少公共債務是當務之急，卻很少有人願意做出犧牲。

例如，2025年法國退休金占公共支出的1/4，同時18歲到29歲青年的貧窮率比75歲以上群體的貧窮率高近2倍，但退休人士團體從今年夏天就大力譴責限制退休金調整幅度的計畫。

法國總工會（CGT）主張，政府不應「從勞工和退休人士身上撈錢」，而是應該「恢復60歲退休」、提高退休金及廢止2023年的退休制度改革。公務員團體也有類似要求。

本塔塔將這種現象歸咎於助長個人和利益團體堅守既得利益的制度，他認為問題核心在於人民與國家之間的特殊關係，如19世紀政治哲學家德托克維爾（Alexis de Tocqueville）曾在書中分析，行政集權使所有社會階層習慣向中央權威求助，以解決自己的問題。

本塔塔補充說，這也解釋了為什麼2018年「黃背心」運動始於對稅收的不滿，最終演變成要求國家做更多事的抱怨清單。

文章進一步提到美國經濟學者歐爾森（MancurOlson）1965年在著作中所言，享有某種身分、補助或稅務優惠的群體很清楚自己可能會損失什麼，而這些福利的成本由數以百萬計的納稅人分攤，每個人僅承擔其中很小一部分。

歐爾森表示，享受既得利益的群體有充分動機組織起來給政府壓力，而納稅人沒有這種動力；於是從長遠來看，人人都有理由捍衛自己的利益，同時指望其他人去承擔節約的後果。

本塔塔認為，「法國人對總統大選的熱情和對某個天選之人的追尋」，不應掩蓋一個現實：在預算狀況如此嚴峻的脈絡下，無論明年選出的新任總統是誰，都可能陷入無力的處境；令人擔憂的債務危機，可能已經開始了。