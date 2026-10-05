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俄羅斯空襲烏克蘭敖德薩州與哈爾科夫市 鎖定港口工廠電廠
俄羅斯過去24小時對烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）和位於東北部的全國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）發動大規模空襲，目標包括港口基礎設施和發電廠，造成1人死亡、6人受傷。
路透社報導，哈爾科夫市長泰芮可夫（IhorTerekhov）昨晚透過通訊軟體Telegram表示，俄羅斯對當地發動1場空襲，釀成1死6傷。
敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）今天也透過Telegram說，當地有工業和港口基礎設施遭到俄國空襲，引發的火勢均已撲滅。
俄羅斯國防部透過Telegram證實，他們攻擊了敖德薩州維爾科沃（Vylkove）的港口和切爾諾莫斯克（Chornomorsk）的燃料儲存設施與數艘貨船，以及哈爾科夫州的1座發電廠。
俄方聲稱，這些目標均用於軍事目的。
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