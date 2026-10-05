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沖繩多地抗議美軍涉殺人 知事將赴中央陳情

中央社／ 那霸5日綜合外電報導
日本沖繩居民對美軍基地的抗議持續不斷，圖為2016年沖繩居民在嘉手納基地外抗議，要求基地撤出。美聯社
日本沖繩居民對美軍基地的抗議持續不斷，圖為2016年沖繩居民在嘉手納基地外抗議，要求基地撤出。美聯社

一名駐沖繩美軍陸戰隊員本週稍早涉嫌在那霸市一間旅館殺害一名女子，今天被移送檢方偵辦。沖繩縣多地昨晚出現抗議，針對美軍相關人士屢次涉及重大刑案表達憤怒。

39歲女子屋宜杏奈本月3日陳屍於那霸市一間旅館，死因為窒息，且頸部出現勒痕。隸屬於美軍普天間基地的20歲陸戰隊上等兵巴拉德（Devin JacobBallard）涉嫌搶劫並殺害這名女子，隔天被沖繩警方依涉嫌強盜殺人逮捕，今天被移送檢方偵辦。

日本電視台（Nippon TV）與時事通信社報導，這起命案發生後，沖繩縣內昨晚多地相繼出現抗議，不滿美軍相關人士屢次涉及刑案。沖繩縣政府附近昨晚就聚集近100名抗議人士，大吼「要忍耐到什麼時候？」

民眾在社群媒體發起這場抗議，多人手持抗議標語，也有人拿著麥克風表達訴求。這場抗議集會也發起默禱替受害者祈求冥福。

沖繩縣知事古謝玄太與那霸市長知念覺，今天下午召集美軍第三陸戰隊遠征軍（III MEF）司令官暨駐沖繩美軍的最高階將領華生（Benjamin T. Watson）到縣政府，並提出抗議。

古謝要求美軍整飭軍紀，並防止類似事件重演。他說：「被迫在基地附近生活的縣民，受到嚴重衝擊，此事絕無法允許，我感到非常憤怒」。

古謝也表示，「2016年與2019年也曾發生女性被殺害的事件，縣民失去寶貴的生命，對此感到相當遺憾，極為憤怒」。他計劃近期前往東京，直接向相關部會表達抗議。

華生表示，「我們了解，這起嚴重的事件引發作為我們鄰居的沖繩居民嚴重疑慮與不安。」共同社報導，華生與美國駐沖繩總領事共同前往縣府接受抗議，並向死者家屬表示哀悼之意，不過並未道歉。

日本政府昨天分別召見駐日本美國大使葛拉斯（George Glass），與駐日本美軍司令約斯特（StephenF. Jost）表達抗議。日相高市早苗今天在國會就這起命案表示，「發生如此凶惡的事件，令人極為遺憾，日本政府向美方提出強烈抗議。」

沖繩 殺人 美軍

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