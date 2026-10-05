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日相高市缺席G7線上會議 日政府：法國會前臨時安排

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上被問到，為何首相高市早苗缺席G7在10月2日線上會議時，並未直接說明原因，僅轉述主席國法國說法，指這場會議是「當天才臨時安排的」。

「日本經濟新聞」報導，七大工業國集團（G7）10月2日以線上形式舉行協商會議，日本則由首相外交助理、外務審議官遠藤和也代理出席。

首相缺席G7領袖會議相當罕見，高市早苗當時已結束公務，人在首相公邸。

木原稔表示，這類代理出席是被允許的，遠藤和也在會中說明了日本釋放石油儲備等相關政策。他還說，這場會議是在「柴油價格飆升成為國際性課題，加上歐洲釋放石油儲備進度延遲」的背景下召開。G7在會中決定協調釋放石油儲備。

另外，國際能源總署（IEA）署長比羅爾（FatihBirol）在社群媒體X平台上發布的會議照片中，可以看到主席國法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國、義大利、加拿大等國總理，以及遠藤和也的身影。

美國總統川普（Donald Trump）則關閉鏡頭，畫面上只顯示姓名。之後，比羅爾在X發布的照片已經被刪除。

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