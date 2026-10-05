快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

軍艦太落伍了 Google前執行長施密特：台海戰爭將是無人機戰爭

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Google前執行長施密特：台海戰爭將是無人機戰爭。路透
Google前執行長施密特：台海戰爭將是無人機戰爭。路透

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）近日在烏克蘭基輔接受《經濟學人》專訪時表示，俄烏戰爭正在重塑現代戰爭型態，而這些變化未來也可能出現在美中軍事衝突。他研判，一旦台灣海峽爆發戰事，最終很可能演變成一場「無人機戰」，而不是以傳統大型軍艦為主的海戰。

施密特表示，烏克蘭過去一直被視為軍事創新速度較快的一方，但俄羅斯如今已逐漸追上，而且擁有更多資源。俄方正加速使用彈道飛彈、滑翔炸彈、噴射版見證者無人機，以及類似星鏈的衛星通訊網路，讓烏克蘭面臨的壓力大增。

俄羅斯並已將見證者無人機加裝小型噴射引擎，使其飛得更快、更高，也更難攔截，另利用中國大陸零組件建立網狀通訊系統，讓部分無人機充當空中中繼站，傳回高解析影像。施密特說，俄方正在建立自己的衛星網路，一旦完成，將更有能力在烏克蘭境內搜尋並攻擊目標。

他指出，目前烏克蘭戰場大量使用的其實仍是機器視覺、自動導引等既有電腦技術，真正具備學習、推理與自我改善能力的AI，才剛開始進入戰場。未來AI可能協助整合公開、機密與軍事情資，分析戰況、配置兵力，甚至向將領提出作戰建議。

不過，施密特強調，即使AI能力持續提高，軍事決策仍應保留人類介入，不能讓系統自行決定攻擊目標。一旦把完整攻擊任務交由AI自行執行，系統可能採取超出人類預期的手段，甚至造成平民傷亡或違反戰爭法。

施密特曾為美軍工作八年。他表示，美軍內部其實有不少人理解無人機與AI正在改變戰爭，但既有制度抗拒改變，加上軍方高度厭惡風險，使新技術難以快速取代傳統昂貴武器。歐洲也面臨類似問題，尤其飛彈防禦能力不足，而烏克蘭累積的無人機與新型作戰技術，未來可能透過技術授權輸出歐洲。

至於中國大陸，施密特指出，中國大陸已擁有全球最大無人機製造商大疆，也有理由相信軍方具備相應的無人機能力。不過，中國大陸約50年未真正打過大型戰爭，缺乏烏克蘭軍隊目前累積的實戰經驗，而許多複雜戰術只能從戰場上學會。

施密特說，外界已有公開討論保護台灣海峽的相關計畫，而他推測，若美中在太平洋爆發軍事衝突，最終可能成為「無人機戰，而不是艦艇戰」。大型軍艦與航空母艦目標明顯，容易遭飛彈攻擊，相較下，無人艦與無人機更難偵測，也能降低人員傷亡，因此烏克蘭目前出現的作戰模式，同樣適用於太平洋。

他並直言，美國與中國大陸正處於一場深刻的AI競賽，美國不太可能單方面暫停AI發展，因為產業與國際競爭的誘因都不允許這麼做。施密特也警告，美中一旦真正開戰，將對現代生活造成巨大破壞，因此雙方至少應建立避免意外升高衝突的機制，防止AI代理或自動化系統因誤判訊號，引發連鎖軍事反應。

Google 無人機 戰爭 軍艦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

澤倫斯基：俄可能向北韓分享噴射無人機技術

梅爾茨訪基輔宣布加碼軍援 稱德不因威脅而退縮

俄狂炸跨河大橋 基輔陷緊急狀態 市長示警「正被撕裂」

德總理突訪烏 擬宣布10億歐元軍援強化無人機合作

相關新聞

軍艦太落伍了 Google前執行長施密特：台海戰爭將是無人機戰爭

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）近日在烏克蘭基輔接受《經濟學人》專訪時表示，俄烏戰爭正在重塑現代戰爭型態，而這些變化未來也可能出現在美中軍事衝突。他研判，一旦台灣海峽爆發戰事，最終很可能演變成一場「無人機戰」，而不是以傳統大型軍艦為主的海戰。

諾貝爾獎揭曉在即 5件事認識獎項與創辦人

自1901年以來，諾貝爾獎便根據創辦人、炸藥發明家艾佛瑞德．諾貝爾（Alfred Nobel）的遺願，頒發給為人類帶來重...

沖繩1995強暴案歷史重演？女子遭劫殺 恐再掀「反美軍」浪潮

沖繩女子遭日美軍殘忍殺害，恐怕再次引起日本對美國駐軍產生的緊張局勢，1995年沖繩少女遭美軍強暴掀起的反美浪潮可能再次出現。

美軍劫殺沖繩女子 日防衛大臣斥無法接受 美使館稱配合調查

日本沖繩縣發生駐日美軍搶劫殺害當地女性案件，美國駐東京大使館承諾會配合警方調查，海軍陸戰隊也重申嚴正立場，呼籲每位官兵恪守最高行為準則。

高市早苗施政方針演說 對中強調堅定主張、持續對話

日本首相高市早苗今天在眾議院全體會議上，就沖繩一名女子遭美軍殺害一事，表示日本政府已向美方提出強烈抗議。她隨後在施政方針...

美中俄搶設月球核反應爐 科學家擔憂

美國和中國都計畫在月球建立基地，搶占稀有資源、發射深空任務等先機，而且兩國都認為在月球設置核反應爐是重點。但一些科學家警告各國政府的行動過快，過去六年中國、美國、俄羅斯多枚火箭發生故障並爆炸，若是月球核反應爐出差錯，後果並不單純是輸掉太空競賽而已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。