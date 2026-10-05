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英國綠黨列錫安主義為種族主義 猶太團體工黨齊反彈

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

英國左翼政黨綠黨今天在年度黨代表大會上以1022票贊成、813票反對表決通過，將「錫安主義」定調為種族主義，引發英國3個猶太團體、執政黨工黨以及以色列政府強烈抨擊。

綜合法新社與路透社報導，綠黨（Green Party）在英國國會650席中擁有5席，近期在地方選舉和補選中聲勢上漲。儘管遭到黨內多位高層人物的反對，綠黨這項動議仍獲通過。

綠黨黨魁波蘭斯基（Zack Polanski）並未投票，他8日將參加補選，角逐前首相施凱爾（Keir Starmer）目前出缺的倫敦選區國會議員席次。

以色列外交部宣稱這項決議是「赤裸裸的反猶太主義文本」，外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）今晚更宣布禁止綠黨黨魁波蘭斯基入境以色列，以此作為報復。

根據這項決議案，錫安主義（Zionism）將「視同任何其他形式的種族主義」，綠黨也支持在「整個歷史上的巴勒斯坦土地上，建立單一的民主巴勒斯坦國」。

綠黨2024年在英國大選中獲得6%選票。綠黨表示，將錫安主義視為「一種族裔民族主義的政治計畫」，並呼籲英國工黨（Labour Party）政府停止與以色列的所有軍火貿易。

「錫安主義」推動了20世紀現代以色列建國，但錫安主義的定義，以及對以色列和鄰近地區非猶太人權利的影響，始終充滿爭議。猶太團體有時將錫安主義定義為猶太民族自決的權利。

一名綠黨發言人表示：「在我們全體黨員內部，這是一場嚴肅且感受深刻的辯論。」

這項表決結果遭到英國猶太團體強烈譴責。

英國3個猶太社群團體在表決前致函綠黨表示：「這項動議將使綠黨成為數十年來，第一個看似公開採納反猶政治綱領、且具選舉實力的英國政黨。」

英國猶太人代表會議（Board of Deputies of BritishJews）、社區安全信託（Community Security Trust）和猶太領袖協會（Jewish Leadership Council）負責人警告：「我們同時強調，這對所有英國猶太人的安全與福祉造成的衝擊。」

猶太 英國 綠黨

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