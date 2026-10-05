諾貝爾獎揭曉在即 5件事認識獎項與創辦人

自1901年以來，諾貝爾獎便根據創辦人、炸藥發明家艾佛瑞德．諾貝爾（Alfred Nobel）的遺願，頒發給為人類帶來重大貢獻的個人與組織。

2026年諾貝爾獎將於5日至12日陸續揭曉，首先揭曉的是諾貝爾生理學或醫學獎，預定於今天上午11時30分（台灣時間下午5時30分）公布。

法新社盤點關於諾貝爾獎及其創辦人的5件事。

●5名和平獎得主遭拘禁

自1901年以來，共有5名諾貝爾和平獎得主因遭拘禁而無法親赴奧斯陸（Oslo）出席頒獎典禮。

1933年，德國記者兼和平主義者奧西艾茲基（Carlvon Ossietzky）遭納粹政權逮捕，並被送往集中營。他獲頒1935年的諾貝爾和平獎。

緬甸反對派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）1991年獲獎時正遭軟禁。當時軍政府准許她出國，但她因擔心離境後可能無法返國而決定不去領獎。

中國異議人士劉曉波因「煽動顛覆國家政權罪」被判11年徒刑，2010年獲獎當年他正在服刑。頒獎典禮上，他的座位空著，諾貝爾和平獎就放在空椅子上。

2022年，白俄羅斯人權鬥士畢亞利亞茨基（AlesBialiatski）遭關押在獄中，由他的妻子平丘克（NataliaPinchuk）代為出席領獎。

2023年，伊朗維權人士穆哈瑪迪（NargesMohammadi）獲頒諾貝爾和平獎時，仍被關押在伊朗伊文監獄（Evin Prison）。

●最年輕與最年長得主

2014年，17歲的巴基斯坦人權倡議人士馬拉拉（Malala Yousafzai）成為史上最年輕的諾貝爾獎得主。

另一名年輕得主是澳洲物理學家布萊格（LawrenceBragg）。他1915年與父親共同獲得諾貝爾物理學獎，當時他25歲；他得獎的研究成果則是在21歲完成。

伊拉克人權鬥士穆拉德（Nadia Murad）2018年獲頒和平獎時也只有25歲，獲獎原因是她勇敢捍衛亞茲迪（Yazidi）少數族群的權益。

相形之下，美國科學家古德諾（JohnGoodenough）2019年以97歲高齡成為諾貝爾獎歷來最年長得主，以表彰他在鋰電池方面的研究成果，這類電池如今廣泛應用於智慧型手機與電動車。

前一年，他的美國同胞亞希金（Arthur Ashkin）在96歲時榮獲諾貝爾物理學獎。

●獎項不得死後追授

諾貝爾基金會自1974年起規定，諾貝爾獎不頒給已故人士，但如果得主在10月公布得獎消息後、12月正式頒獎典禮前去世，仍可保留得獎資格。

在上述規定修改之前，只有2人曾在死後獲頒諾貝爾獎。

其中一人是瑞典籍的哈瑪紹（DagHammarskjold），他是聯合國第2任秘書長，1961年死於空難，同年稍晚獲頒諾貝爾和平獎。

另一人是瑞典詩人卡爾菲特（Erik AxelKarlfeldt），他於1931年獲追頒諾貝爾文學獎。

2011年，醫學獎委員會表彰加拿大的史坦曼（RalphSteinman），卻沒發現他在得獎名單揭曉前3天逝世。基金會最後仍決定授獎給他。

●女性得主比例仍低

自1901年以來頒發的633個諾貝爾獎中，只有68個獎項由女性獲得，約占10%，但女性得主比例自2020年代初期以來持續增加。

女性在科學類獎項得主的占比最低。各獎項評選委員會屢次拒絕設置女性保障名額，並鼓勵各界提名女性科學家。

在物理學獎的230名得主中，只有5名女性；經濟學獎得99名得主中有3名女性；化學獎200名得主中有8名女性；醫學獎232名得主中僅14名女性。

居禮夫人（Marie Curie）在1903年成為首位女性諾貝爾獎得主，直到今天，她仍是唯一兩度獲得諾貝爾獎的女性。她1903年獲頒諾貝爾物理學獎，1911年再獲諾貝爾化學獎。

●諾貝爾也是詩人

艾佛瑞德．諾貝爾因發明炸藥名留青史，但他也熱愛英國詩歌，尤其喜愛浪漫主義詩人雪萊（PercyBysshe Shelley）和拜倫（Byron）的作品。

他一生中持續創作詩歌，有時以母語瑞典語寫作，但大多是以英文創作。

1895年，也就是諾貝爾去世的那一年，他創作了四幕悲劇「復仇女神」（Nemesis）。劇本靈感來自雪萊的戲劇「欽契一家」（The Cenci），劇情描述16世紀1名羅馬女子弒父的故事。