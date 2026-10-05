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南韓前線部隊被發現空槍執勤 上級組織遭警告處分

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

南韓國防部證實，從江華島到東海海岸一帶，多支駐守前線的部隊在執行巡防任務時出現「空槍執勤」情況，並決定對相關部隊的上級組織予以警告處分。

先前有報導指出，南韓陸軍第1軍團在使用公用或個人配發槍械執行巡防任務時未裝填實彈。國防部隨後展開調查，發現負責前沿哨所（GP）及一般前哨（GOP）巡防任務的陸軍第1、第2、第3及第5軍團也存在類似情況。

韓國「朝鮮日報」報導，國防部也確認，負責海岸與河岸警戒、接受首都軍團指揮的海軍陸戰隊第2師也存在類似狀況。

根據國民力量黨國會議員姜善榮（Kang Sun-young），國防部8月展開內部調查發現這些問題後，決定對負責前線作戰的陸軍地面作戰司令部（GOC）、第1與第2軍團，以及隸屬第3軍團的第22師予以「制度性警告」處分。

南韓前線警戒指引規定，槍械必須保持「裝彈」狀態，彈匣內需裝有實彈。然而，這項原則並未在前線單位妥善落實，而陸軍地面作戰司令部及負責監督所有警戒任務的合同參謀本部（JCS）均未察覺此事。

姜善榮指出：「合同參謀本部與陸軍地面作戰司令部均未察覺前線軍團的鬆懈情形，軍方領導階層應深刻檢討。」

據報，這次發現的空槍執勤現象始於2023年12月，當時北韓領導人金正恩將南北韓關係定調為「敵對兩國」。

在南韓前線部隊採取空槍執勤的同時，北韓自2024年起多次跨越軍事分界線（MDL）並埋設地雷。今年9月21日，3名南韓軍人因地雷爆炸受傷。

南韓 韓國 東海

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