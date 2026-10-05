菲律賓軍方車隊南部遇伏擊 至少11名官兵受傷

菲律賓南部巴西蘭省（Basilan）今天上午發生軍方車隊遭武裝分子伏擊事件，至少11名官兵受傷。巴西蘭省已進入全面警戒狀態，軍方對襲擊者展開追剿行動。

菲律賓陸軍第11步兵師在一份報告中說，今天上午7時45分左右，第45步兵營一支車隊行經巴西蘭省帝波帝波鎮（Tipo-tipo）偏郊時，遭到人數不明的武裝分子伏擊，傷者被送往醫院救治。

報告表示，軍方立即增派部隊前往支援，並展開追剿行動，以免士兵及社區受到進一步威脅。

另一方面，菲律賓西民答那峨島司令部（WesternMindanao Command）發言人柯瓦魯比亞斯（JoseCovarrubias Jr.）進一步向媒體說明，遇襲車隊是由3輛軍車及3輛民用車輛組成，有士兵、軍官以及民兵計11人受傷。

柯瓦魯比亞斯補充，軍方出動黑鷹直升機將傷員空運到醫院救治。

對於伏擊事件幕後是否涉及恐怖組織，柯瓦魯比亞斯表示，當地已無恐怖分子，但仍有少數「不法分子」（lawless elements）活動，襲擊者的身分尚在調查中。

他說，巴西蘭省已進入全面警戒狀態。

巴西蘭省是菲律賓西南端島嶼省分，早年是恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）活躍的據點， 2014年甚至成為「伊斯蘭國」（IS）組織在東南亞的大本營。

菲律賓政府去年6月宣布，經過數10年的努力，巴西蘭省已經擺脫恐怖主義威脅，「阿布沙伊夫」分子全被剿滅或投降。

然而，地方武裝勢力依然存在於巴西蘭省。去年10月，帝波帝波鎮就曾發生地方家族武裝戰鬥，鎮公所在臉書發文宣布「遭到圍攻」（under siege），全鎮停班停課、暫停經濟活動。

中華民國外交部目前對巴西蘭省所在的民答那峨島（Mindanao）發布第3級橙色警示，指當地恐怖主義活動尚存、治安堪慮，建議國人避免非必要旅行。