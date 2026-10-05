高市早苗施政方針演說 對中強調堅定主張、持續對話

日本首相高市早苗今天在眾議院全體會議上，就沖繩一名女子遭美軍殺害一事，表示日本政府已向美方提出強烈抗議。她隨後在施政方針演說中談及中國，強調將對東海、南海及日本周邊軍事活動表達立場，同時持續對話，建立具建設性且穩定的日中關係。

日本臨時國會今天開議。高市在發表施政方針演說前，先就駐沖繩美軍涉嫌在那霸市一家飯店殺害一名39歲女子事件表示，「發生如此凶惡的事件，令人極為遺憾，日本政府向美方提出強烈抗議。」

她表示，政府已要求美方全面配合調查、整肅美軍相關人員紀律，並防止類似事件再度發生，強調政府將全力妥善處理此案。

在隨後的施政演說中，高市再次提出招牌政策「負責任的積極財政」，強調將爭取消費稅減稅法案通過，以因應物價高漲，並且反覆喊出「決斷、挑戰、執行」。

外交安保方面，高市表示，「如今包括中東局勢在內，國家間的對立日益複雜，並成為常態。我們所熟悉的自由、開放且穩定的國際秩序，正遭受巨大動搖。無論在世界何處，都不容許以武力改變現狀。我國今後也將持續向世界呼籲這項原則。」

她並表示，日本一貫支持國際法院（ICJ）、國際刑事法院（ICC）、國際海洋法法庭（ITLOS）等各種國際司法機構，並持續有日本人士出任法官。在和平工作上，日本將扮演更積極的角色，維護並強化以法治為基礎的國際秩序。

高市重申，日美同盟是日本外交與安全保障的基石，將進一步強化同盟的嚇阻力與應對能力。她同時指出，為了確保駐日美軍順利駐留，取得包括基地所在地居民在內的國民理解與合作不可或缺。

高市表示，政府將努力減輕包括沖繩在內的基地負擔，以儘早全面歸還普天間機場為目標，持續推進遷往邊野古的工程，並運用「地方未來戰略」促進沖繩經濟發展。

對於日中關係，高市表示，中國是日本的重要鄰國，雙方即使存在課題，也有長年累積的關係，日本將在此基礎上全面推進「戰略互惠關係」。

不過，她也表示，對於東海與南海的各項議題、日本周邊的軍事活動、脅迫性措施、日本公民安全及人權疑慮等，「將就我國立場，該主張的就堅定主張，並強烈要求中國採取負責任的行動。」同時，針對共同課題保持溝通，為守護國家利益推動對話，建立具建設性且穩定的關係。

高市指出，日本周邊安全保障環境正加速變化，變得更加複雜且嚴峻，政府將在年底前修訂安保3文件，從根本上強化防衛力，並改善自衛官待遇、加強對退役隊員及其家屬的支援。

她也表示，將透過今年設立的「國家情報會議」與「國家情報局」，強化跨部會情報彙整及分析能力；另將針對防衛設施周邊與國境離島，建立土地所有權移轉等相關管制。

高市強調，「和平，不是光靠祈願就能實現」，政府將持續投入外交努力，並且強化防衛力，守護國民生命財產及日本的領土、領海與領空。