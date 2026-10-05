COP31會前會議 斐濟籲已開發國家支持再生能源公正轉型

聯合國氣候變化綱要公約會議會前會議（pre-COP）在斐濟納迪登場，斐濟呼籲已開發國家支持再生能源公正轉型，並提供迫切需要的資金，來協助最易受到氣候變遷衝擊的國家。

法新社報導，聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）下月將在土耳其登場，這場在納迪（Nadi）和環礁島國吐瓦魯舉行的會前會議，旨在吸引全球關注太平洋地區氣候變遷前線國家與人民所面臨的處境。

斐濟氣候部長塔布亞（Lynda Tabuya）在記者會上呼籲已開發國家承諾實現「公正轉型」，並為「全球受影響最嚴重國家」提供支持。

塔布亞說：「我們仰賴各國，也呼籲各國承諾提供氣候融資，投入相關計畫，協助我們公正地擺脫化石燃料。」

今年氣候談判主席國澳洲近來在煤炭與氣候政策上挨批「虛偽」，主因是其一邊高喊減碳，一邊持續批准新的煤炭與天然氣開採計畫。在中東衝突帶動需求下，全球主要煤炭出口國澳洲的化石燃料出口大幅增加。

塔布亞表示，她今天與澳洲能源部長波溫（ChrisBowen）及太平洋地區官員進行了「坦率討論」。

當被問及是否支持其他太平洋地區領袖要求澳洲停止擴大煤炭與天然氣開發的呼聲，塔布亞說，「是的，我們確實聽到有些國家提出這樣的主張」。

但她表示：「對太平洋地區而言，這次會前會議的重要性在於尋找共同立場。我們會有意見不一致的時候，但我們也能接受彼此存在分歧。」

此外，太平洋地區領袖也敦促各國堅守將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度的目標、加強氣候融資管道，以及更加重視氣候變遷對海洋造成的影響。

波溫告訴記者：「守住攝氏1.5度就代表希望──對吐瓦魯、吉里巴斯和世界各地的小型島嶼和環礁而言，都是希望。」

他說：「我們可以參與這場對話，並告訴大家，『作為化石燃料出口國，我們可以有一些不同做法』。」