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烏克蘭機器人軍團奇襲反攻 收復176平方公里失土

中央社／ 基輔5日綜合外電報導

烏克蘭以無人機和地面機器人，在東部頓巴斯地區發動奇襲反攻，安全專家認為，這波攻勢似乎扭轉了俄軍1年多來的推進成果，重挫俄羅斯總統普丁奪取頓巴斯地區的企圖。

美國財經媒體CNBC報導，這場代號「韋瓦第行動」（Operation Vivaldi）的反攻自5月展開，由烏克蘭第3軍在頓內茨克州北部的利曼（Lyman）周邊執行，細節近幾週才陸續曝光。

海牙戰略研究中心國防專家博德（Patrick Bolder）指出，烏軍先取得利曼一帶的制空權，讓俄軍無人機無用武之地，再用無人機把無人地面載具空投到敵軍防線後方，從後方突襲俄軍，完全無須讓自家部隊置身險境。

烏克蘭准將畢列斯基（Andrii Biletskyi）9月28日表示，韋瓦第行動第3階段已再收復51平方公里土地，累計收復176平方公里；這一階段造成俄軍逾2000人傷亡，另有超過250名俄軍被俘。

博德說，烏軍成功保密、對俄發動假訊息戰，並以長達數月的空中行動切斷俄軍前線補給，「重重挫敗」普丁奪取頓巴斯地區這個最低戰爭目標；他並指出，俄國目前想「拿下頓巴斯地區（Donbas）還差得很遠，因為烏軍已進入更有利防守的陣地」。

俄羅斯駐倫敦大使館發言人2日未回應CNBC的置評請求。

儘管安全專家明確指出，烏克蘭這波機器人攻勢，不應被視為決定性突破，但英國國家安全智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）副研究員基里成科（David Kirichenko）認為，這向莫斯科和烏克蘭盟友傳達了「強而有力的訊息」，讓外界知道高度創新的烏軍仍具備在戰場上擊敗俄羅斯的能力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月30日在社群媒體發文表示：「在『韋瓦第行動』中，地面機器人技術讓我們達成諸多目標。未來我們將擴大規模，讓無人機取代前線官兵，扛起最危險的作戰任務。」

基輔智庫「烏克蘭安全合作中心」（UkrainianSecurity and Cooperation Center）主席庫詹（SerhiiKuzan）告訴CNBC，有系統地以機器人取代人力，「正在改寫現代戰爭的型態」。

烏克蘭官員指出，俄國政治高層原本力拚在今年底前拿下頓內茨克州，但據稱俄軍正試圖將期限延後到明年3月。

庫詹說，根據烏克蘭情報，俄軍在康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）等主要進攻軸線上損失最為慘重，占俄軍總傷亡的7到8成。

烏克蘭 機器人 俄羅斯

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