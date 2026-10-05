葉門戰火再起 青年運動崛起歷程與訴求一次看

沙烏地阿拉伯支持的葉門政府宣布，對伊朗支持的青年運動（Houthis）展開軍事反攻，目標是奪回目青年運動控制的領土。

路透社報導，青年運動與沙烏地阿拉伯爆發新一輪戰火，使葉門陷入停滯的內戰重新燃起，也提高紅海航運風險，進一步干擾原本已因伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行動而受阻的中東能源出口。

● 什麼是青年運動？

青年運動是統治葉門西北部大部分地區的軍事、政治及宗教運動組織，並透過在紅海攻擊貨輪及油輪，擾亂全球貿易與能源市場。

青年運動自2023年11月開始攻擊紅海船隻，並向以色列發射無人機及飛彈，表示這是為了在前一個月爆發的加薩戰爭中支持巴勒斯坦人。

今年，美國對青年運動的緊密盟友伊朗發動戰爭後，青年運動再度攻擊紅海航運及沙烏地阿拉伯。

● 青年運動有何訴求？

青年運動1990年代在葉門北部興起，當時是伊斯蘭教什葉派柴迪派的復興運動。柴迪派曾統治葉門，但北部核心地區後來陷入貧困與邊緣化。

青年運動曾與葉門政府軍進行多次游擊戰，並與遜尼派為主的沙烏地阿拉伯短暫發生邊境衝突。

2011年「阿拉伯之春」示威浪潮推翻葉門長期執政的總統沙雷（Ali Abdullah Saleh，青年運動順勢鞏固對葉門北部的控制，拒絕接受波斯灣國家支持的政治過渡。

與此同時，在伊朗支持下，青年運動作風神秘的領袖胡提（Abdul Malik al-Houthi）將山區戰士派系轉變為一支數萬人的武裝力量。

2014年，青年運動攻占葉門首都沙那，迫使國際承認的政府南撤至亞丁。

● 青年運動與沙烏地阿拉伯爆發衝突的原因為何？

因擔心伊朗在葉門的影響力擴大以及邊境陷入混亂，沙烏地阿拉伯於2015年初發起軍事介入，出兵打擊青年運動，企圖擊潰該組織、恢復政府運作並重啟政治過渡計畫。

隨後爆發的內戰引發全球最嚴重人道危機之一，也導致沙烏地阿拉伯及包括阿拉伯聯合大公國在內的盟友多年激烈交戰，並發動破壞力強大空襲。

然而，雙方都無法在葉門崎嶇的山區地形中取得太大進展，青年運動依然控制人口最稠密的西北部地區。

青年運動展現出顯著的飛彈與無人機能力，曾攻擊沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的石油設施與重要基礎設施。

● 青年運動在紅海及沙烏地阿拉伯的攻擊能造成多大損害？

青年運動在2023年至2025年間對紅海航運發動的攻擊，嚴重干擾全球貿易，迫使往返歐洲與亞洲的貨輪不得不繞道非洲，改走耗時且昂貴的航線。

青年運動在伊朗戰爭期間威脅油輪，加劇波斯灣地區能源供應受到的壓力。此前德黑蘭當局幾乎封鎖荷莫茲海峽航運，讓全球石油危機雪上加霜。

多年來，青年運動部分飛彈及無人機攻擊對沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國造成重大損害，但對以色列等更北方的目標，攻擊效果相對有限。

● 與伊朗的關係

伊朗將青年運動視為其區域「抵抗軸心」陣營的一環，該陣營還包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及伊拉克什葉派民兵。不過相較之下，伊朗與青年運動的盟友關係沒有那麼明確。

不同於真主黨或伊拉克相關團體，青年運動並未將伊朗最高領袖視為其最高宗教權威。青年運動的動機主要也來自國內因素，但在意識形態上與伊朗一致。

美國表示，伊朗在真主黨協助下，向青年運動提供武器、資金與軍事訓練。然而青年運動否認自己是伊朗的代理人，並表示其武器裝備均為自行研發。