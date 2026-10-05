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日媒：日本擬研發與導入自駕船 運送部隊與彈藥
日媒披露，防衛省計劃研發並採用結合人工智慧與自動駕駛的運輸船，以加強海上運輸能力。若台海爆發戰事，這些船隻可能用於大規模運兵與運送彈藥，以及撤走日本離島的民眾。
「讀賣新聞」今天引述多名日本政府消息人士披露這則消息。日本政府預計於今年底修訂安全保障相關3文件時，明確記載這項方針，並計劃在明年度著手研究。
自動駕駛會透過鏡頭、雷達、人工衛星等工具，偵測位置數據等周邊環境資訊，並由人工智慧（AI）整合處理，找出最適合的航路。這項技術也能因應洋流等海象，使船隻在近海與遠洋自動航行，以及自動離岸與靠港。也就是能以更少的船員駕駛船隻。這項技術之後也可能邁向無人化。
防衛省已把相關經費列入2027年度的原始概算要求（預算申請），但項目是未明示金額的「事項要求」。
日本民間已開始研發船運方面的自動駕駛技術，日本公益財團法人「日本財團」（The NipponFoundation）與造船及海運公司於2020年起開始著力於這項技術。今年1月起，搭配自動運航技術的貨船已開始投入商務航行。
防衛省正在評估採納這種民間技術，目的是在發生緊急事態時，維持危險海域或離島的運輸網。報導指出，若台海爆發戰事（台灣有事），在四面環海的日本西南群島運輸彈藥、燃料、糧食的能力，是阻止侵略與攻擊的「生命線」。
除此之外，防衛省採用自動駕駛船隻，也能減少人力需求，可能有助於減輕負責運輸的自衛隊員所面臨的危險與負擔。
防衛省去年新成立「自衛隊海上運輸群」（自衛隊海上輸送群），以運輸離島部隊與物資，希望加強海上運輸能力。此外，日本受到少子化的影響，自衛隊也面臨人手不足的問題。
防衛省幹部提到具有自駕技術的船隻時強調，「即便在嚴峻的環境也能長時間運行，是提升運輸能力的希望之星」。
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