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民主礁再爆空中對抗 菲律賓：巡邏機遭中國殲16逼近

中央社／ 記者林行健馬尼拉5日專電
南海民主礁的衛星照片。路透
南海民主礁的衛星照片。路透

菲律賓軍方表示，一架C-208型巡邏機日前在民主礁附近執行海上巡邏任務時，遭2架中國軍機危險逼近及環繞移動，其中一架為殲16（J-16）戰機

菲律賓軍方在昨天一份聲明中說，這架C-208型巡邏機3日在民主礁（中國稱黃岩島）附近執行例行海上巡邏，與2架中國軍機遭遇，其中一架確認為殲16戰機。

聲明指出，殲16戰機多次逼近並在菲律賓巡邏機周邊操作，包括飛到菲機前方及周圍，並進入菲機飛行尾流（wake），對航空安全構成風險；菲方人員保持專業，並依照既定航空程序採取審慎措施，平安完成巡邏任務。

菲律賓軍方表示，中國反覆對執行「合法任務」的菲律賓公務船艦及飛行器採取「不安全及脅迫行為」，菲方將持續記錄並揭發這類讓菲方人員及設備承受不必要風險的行徑。

菲律賓、中國，以及汶萊、馬來西亞、越南與台灣分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以菲律賓與中國的對抗最為激烈，雙方摩擦頻繁，尤其是在民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙一帶。

不到1個月前，中共南部戰區微信公眾號曾發布中國軍機在民主礁及周邊區域「常態戰備警巡」影片，其中一段畫面顯示，有綠色十字準星對著菲方巡邏機。菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）譴責，中國軍機行動具有恫嚇性及侵犯性。

更早以前在7月，菲律賓海岸防衛隊指控，菲方海防隊及漁業局船艦在民主礁附近為菲律賓漁民提供燃油補給時，遭中國海警船發射水砲並以危險航行方式騷擾，但菲方船艦最終仍完成任務。

民主礁位於菲律賓三描禮士省（Zambales）外海約124海里。

2012年4月，菲律賓與中國船艦在民主礁一帶對峙數週，中方最終實質控制民主礁並持續派艦駐守。

2013年1月，菲律賓政府單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁法院進行仲裁。2016年7月12日，仲裁庭裁定中國的9段線在國際法之下沒有效力，民主礁海域為菲、中、台、越漁民的傳統共同漁場。

菲律賓 黃岩島 戰機

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