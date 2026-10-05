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美軍打擊加勒比海疑涉毒船隻釀4死 人權團體痛批

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國南方司令部今天表示，美軍在加勒比海對一艘疑涉走私毒品的船隻發動攻擊，造成4人死亡。國際人權組織稍後嚴詞譴責，指控美軍這些行動形同法外處決。

路透社報導，美軍今天表示，在加勒比海對一艘船隻的攻擊行動中造成4人死亡。這是美國政府宣稱以「毒品恐怖分子」為目標，一連串行動中最新的一起。

美國南方司令部在X上說，已「對在加勒比海既定毒品走私路線航行的一艘高速船隻，執行致命打擊」。

南方司令部引述所謂「確認情報」，稱這艘船積極涉入毒品走私，但沒有提供更多細節。

美國政府表示，自2025年9月以來，遭攻擊的船隻都在運送毒品。

美軍在加勒比海與東太平洋對這類船隻的攻擊，已造成逾220人死亡。

美國與海外的專家及人權倡議人士，都對這些打擊的合法性提出質疑。

人權觀察（Human Rights Watch）、國際特赦組織（Amnesty International）與聯合國獨立專家，均指責這些攻擊是法外處決。

聯合國人權與反恐問題專員紹爾（Ben Saul）曾表示，有「合理依據相信」這類攻擊，「構成習慣國際法下的危害人類罪」。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）則將川普政府對於打擊目標的指稱，稱為「毫無根據、製造恐慌的說法」。

人權 美軍 恐怖分子

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