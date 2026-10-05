聽新聞
0:00 / 0:00
美軍打擊加勒比海疑涉毒船隻釀4死 人權團體痛批
美國南方司令部今天表示，美軍在加勒比海對一艘疑涉走私毒品的船隻發動攻擊，造成4人死亡。國際人權組織稍後嚴詞譴責，指控美軍這些行動形同法外處決。
路透社報導，美軍今天表示，在加勒比海對一艘船隻的攻擊行動中造成4人死亡。這是美國政府宣稱以「毒品恐怖分子」為目標，一連串行動中最新的一起。
美國南方司令部在X上說，已「對在加勒比海既定毒品走私路線航行的一艘高速船隻，執行致命打擊」。
南方司令部引述所謂「確認情報」，稱這艘船積極涉入毒品走私，但沒有提供更多細節。
美國政府表示，自2025年9月以來，遭攻擊的船隻都在運送毒品。
美軍在加勒比海與東太平洋對這類船隻的攻擊，已造成逾220人死亡。
美國與海外的專家及人權倡議人士，都對這些打擊的合法性提出質疑。
人權觀察（Human Rights Watch）、國際特赦組織（Amnesty International）與聯合國獨立專家，均指責這些攻擊是法外處決。
聯合國人權與反恐問題專員紹爾（Ben Saul）曾表示，有「合理依據相信」這類攻擊，「構成習慣國際法下的危害人類罪」。
美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）則將川普政府對於打擊目標的指稱，稱為「毫無根據、製造恐慌的說法」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。