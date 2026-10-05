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日本國會開議 聚焦消費稅與削減眾議員席次

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本臨時國會今天開議，是高市內閣9月17日改組之後朝野首度在國會展開攻防。執政黨將力拚通過食品消費稅減稅等法案；在野黨則預計針對物價高漲對策的效果與財源展開論戰。

日本放送協會（NHK）報導，日本第222屆臨時國會今天召集，12月12日休會，會期為期69天。

在兩院的國會議員稍晚恭迎日皇德仁舉行開議儀式後，日本首相高市早苗預計發表「所信表明演說」（類似施政方針演說）。

而各黨預計從7日起開始，推派代表在眾議院與參議院全體會議進行質詢，並為期3天。

這屆臨時國會最大的焦點，是審議食品消費稅減稅的相關法案。而日本執政黨自民黨與日本維新會目前在參議院仍屬於少數，將尋求在野黨合作以推動食品消費稅減稅的相關法案。

在野黨則對於物價高漲對策的效果與財源等細節存疑，要求充分審議相關法案。

另外，農林水產大臣簗和生在就任前曾表示「已大幅削減」他選區內，在眾議院選舉不支持他的自治體道路預算。在野黨也預計會就此追問。

富士新聞網（FNN）報導，執政黨希望在這屆臨時國會通過刪減眾議員總席次的相關法案，不過在野各黨強烈反對僅刪減比例代表選區的眾議員席次，主張「將阻止通過」。

日本新聞網（JNN）本月3日與4日實施的日本全國民意調查顯示，日本民眾最希望國會著力的政策依序為「年金、醫療等社會保障政策」、「物價高漲對策」、「調薪等的景氣對策」、「外國人政策」、「教育與育兒政策」、「外交與安全保障」、「調降消費稅率」、「刪減眾議員席次」、「修改憲法」。

此次調查採用隨機撥號方式，透過電話訪問日本全國18歲以上民眾，共抽樣2757人，其中1022人提供有效回答，有效回收率為37.1%。JNN表示，為避免網路調查容易出現樣本偏差，由調查員直接透過電話訪談。

消費稅 日本 眾議員

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