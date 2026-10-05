盧比歐訪冰島強化北極布局 續訪希葡談安全合作

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天將前往冰島，持續推動美國在北極地區的戰略影響力。美國與丹麥及格陵蘭簽署安全協議的2週後，盧比歐此行將聚焦北極安全與經濟合作。

法新社報導，美國國務院宣布，盧比歐將在雷克雅維克（Reykjavik）與冰島官員會晤，「討論經濟與安全合作」。

盧比歐此次閃電式訪問兼具政治與象徵意義。9月22日，在紐約聯合國大會期間，美國與丹麥及格陵蘭簽署一項安全協議。

根據協議，美國計劃在格陵蘭設立2座新的軍事基地，以在這個丹麥自治領地擴大軍事存在。

隨著北極地區競爭升溫，冰島也再度成為戰略要角，這個島國的安全仍高度仰賴美國。

冰島1944年獨立後從未建立軍隊，其安全仰賴北大西洋公約組織（NATO），以及1951年與美國簽署的雙邊防禦協議。

美國目前並未在冰島設置永久軍事基地，但正加強對北極重要航道的掌控。俄羅斯與中國都對這些航道虎視眈眈。

川普4日也再度展現他對格陵蘭的高度關注。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布1張人工智慧（AI）生成圖片，畫面可見他的巨大臉龐從天空中俯視格陵蘭的景色，並附上「哈囉，格陵蘭！」（Hello, Greenland!）字樣。

上一次訪問冰島的美國國務卿是布林肯（AntonyBlinken），時間為2021年。

國務院表示，盧比歐離開冰島後將轉往雅典，與北約成員國希臘舉行「戰略對話」，討論區域與能源安全議題，之後他將短暫停留葡萄牙里斯本，結束這趟歐洲之行。