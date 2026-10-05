梅爾茨訪基輔宣布加碼軍援 稱德不因威脅而退縮

德國總理梅爾茨今天表示，德國不會因為受到威脅就放棄支持烏克蘭；他在俄羅斯無人機頻襲烏克蘭之際訪問基輔，並宣布將再提供10億歐元（約新台幣356億元）軍事援助。

路透社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）造訪基輔期間，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一同前往悼念陣亡將士的紀念碑，以及上週遭俄羅斯無人機攻擊的烏克蘭國家科學院。與此同時，基輔市區不斷響起空襲警報和爆炸聲。

俄羅斯最近幾週加強以無人機攻擊基輔和其他城市，目標包括電信、電力和交通基礎設施以及軍事資產。

梅爾茨與澤倫斯基共同舉行記者會時，批莫斯科試圖打擊烏克蘭人民士氣，並宣布將提供3.5億歐元協助修復能源設施。他強調，德國一直是烏克蘭最堅定的支持者。

梅爾茨說，俄羅斯發動網路攻擊和散播假訊息，衝擊歐洲民主秩序，「我們這麼做不只是為了捍衛烏克蘭領土完整，更是基於我們自身的重大利益，因為這事關歐洲安全」。

他還說：「這證明我們不會因為威脅而退縮。」

德國官員表示，隨同梅爾茨出訪的企業高層已與烏克蘭政府和企業簽署14項協議，總價值約66億歐元。

其中，烏克蘭與德國軍工企業狄爾防務（DiehlDefence）簽署供應IRIS-T防空飛彈的協議，也與感測器大廠亨索德（Hensoldt）簽署雷達設備協議，並與無人機製造商量子系統（Quantum Systems）簽署供應噴射無人機攔截器的採購協議。

澤倫斯基說：「這次訪問的意義在於，德國援助烏克蘭的同時，烏克蘭也分享了自身的知識與經驗，並提供訂單。這些訂單將為德國創造就業機會。」

自今年夏季以來，俄羅斯每天出動數十架高速噴射動力無人機，鎖定烏克蘭民用及軍事基礎設施發動攻擊；俄羅斯上週開始攻擊基輔橋梁，試圖切斷首都東西兩岸的交通聯繫，以及烏克蘭中部與東部之間的後勤運輸路線。

澤倫斯基表示，美國總統特使魏科夫（SteveWitkoff）已傳訊息給他，敦促儘快恢復三方會談。他說，烏克蘭願意在本月進行會談，也希望俄羅斯能參與，但西方盟國需要向莫斯科施加更大壓力，促使戰爭結束。

梅爾茨稍早參訪遭嚴重破壞的烏克蘭國家科學院時，呼籲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「結束這場毫無意義的戰爭」。

梅爾茨說：「我們願意進行談判，也願意討論如何結束這場戰爭，但對烏克蘭平民的野蠻攻擊必須停止。」