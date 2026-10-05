快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

梅爾茨訪基輔宣布加碼軍援 稱德不因威脅而退縮

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
德國總理梅爾茨。美聯社
德國總理梅爾茨。美聯社

德國總理梅爾茨今天表示，德國不會因為受到威脅就放棄支持烏克蘭；他在俄羅斯無人機頻襲烏克蘭之際訪問基輔，並宣布將再提供10億歐元（約新台幣356億元）軍事援助。

路透社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）造訪基輔期間，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一同前往悼念陣亡將士的紀念碑，以及上週遭俄羅斯無人機攻擊的烏克蘭國家科學院。與此同時，基輔市區不斷響起空襲警報和爆炸聲。

俄羅斯最近幾週加強以無人機攻擊基輔和其他城市，目標包括電信、電力和交通基礎設施以及軍事資產。

梅爾茨與澤倫斯基共同舉行記者會時，批莫斯科試圖打擊烏克蘭人民士氣，並宣布將提供3.5億歐元協助修復能源設施。他強調，德國一直是烏克蘭最堅定的支持者。

梅爾茨說，俄羅斯發動網路攻擊和散播假訊息，衝擊歐洲民主秩序，「我們這麼做不只是為了捍衛烏克蘭領土完整，更是基於我們自身的重大利益，因為這事關歐洲安全」。

他還說：「這證明我們不會因為威脅而退縮。」

德國官員表示，隨同梅爾茨出訪的企業高層已與烏克蘭政府和企業簽署14項協議，總價值約66億歐元。

其中，烏克蘭與德國軍工企業狄爾防務（DiehlDefence）簽署供應IRIS-T防空飛彈的協議，也與感測器大廠亨索德（Hensoldt）簽署雷達設備協議，並與無人機製造商量子系統（Quantum Systems）簽署供應噴射無人機攔截器的採購協議。

澤倫斯基說：「這次訪問的意義在於，德國援助烏克蘭的同時，烏克蘭也分享了自身的知識與經驗，並提供訂單。這些訂單將為德國創造就業機會。」

自今年夏季以來，俄羅斯每天出動數十架高速噴射動力無人機，鎖定烏克蘭民用及軍事基礎設施發動攻擊；俄羅斯上週開始攻擊基輔橋梁，試圖切斷首都東西兩岸的交通聯繫，以及烏克蘭中部與東部之間的後勤運輸路線。

澤倫斯基表示，美國總統特使魏科夫（SteveWitkoff）已傳訊息給他，敦促儘快恢復三方會談。他說，烏克蘭願意在本月進行會談，也希望俄羅斯能參與，但西方盟國需要向莫斯科施加更大壓力，促使戰爭結束。

梅爾茨稍早參訪遭嚴重破壞的烏克蘭國家科學院時，呼籲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「結束這場毫無意義的戰爭」。

梅爾茨說：「我們願意進行談判，也願意討論如何結束這場戰爭，但對烏克蘭平民的野蠻攻擊必須停止。」

基輔 梅爾茨 軍援

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

德總理突訪烏 擬宣布10億歐元軍援強化無人機合作

澤倫斯基證實！德烏達成價值逾400億國防與能源協議 價值超過465億元

普亭新空襲戰略曝光！俄突警告撤離基輔 澤倫斯基不甩川普將加倍反擊

澤倫斯基：俄空襲逼民眾離城 烏將攻擊煉油廠回應

相關新聞

陸特工監視賴清德總統長子！在美國機場遭FBI逮捕 長相曝光

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述執法人員消息人士報導，美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），她涉嫌受中國大陸政府指示，監視賴清德總統人在美國的兒子賴廷與及其家人，並拍攝住家、車輛等資訊。張婉瑩當時正準備搭機前往上海，登機前遭聯邦執法人員逮捕，被控未依法登記卻充當外國政府代理人。

緊急到加油機追著升空！美軍突撤英國基地12架B-1轟炸機 原因曝光

紐約時報報導，美國罕見緊急撤離所有部署在英國費爾福皇家空軍基地的12架B-1轟炸機，原因是美軍近日收到新的威脅情報，顯示伊朗支持的勢力可能正策畫攻擊這座基地，且過去24小時內威脅細節與急迫程度突然升高，促使美方迅速將轟炸機撤回美國。

葉門政府軍正式對青年運動宣戰！川普拒出兵 派200名情報員助陣

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍4日宣布對伊朗扶植的代理勢力葉門「青年運動」開戰，將發動大規模軍事行動。根據前、現任美國官員，美方並未派兵援助，而是在沙國部署逾200名情報與軍事分析人員，協助分析與挑選攻擊目標，並為沙國戰機提供空中加油。此舉意味短期內停火無望，也恐讓中東戰火進一步擴大。

梅爾茨訪基輔宣布加碼軍援 稱德不因威脅而退縮

德國總理梅爾茨今天表示，德國不會因為受到威脅就放棄支持烏克蘭；他在俄羅斯無人機頻襲烏克蘭之際訪問基輔，並宣布將再提供10...

魁北克分離派有望勝選 卡尼團結國家訴求受考驗

加拿大以法語人口為主的魁北克省（Quebec）明天將舉行選舉，分離主義政黨獲看好將勝出，這將考驗總理卡尼（MarkCar...

18歲殺人、50歲赴死…她走過30年死囚歲月的變與不變

18歲那年，克莉絲塔・派克與同伴折磨並殺害19歲同學柯琳。近30年後，她被送進死刑室，原定成為田納西州逾200年來首名遭處決的女性。但兩輪致死注射都沒有讓她死亡，截至3日仍昏迷、靠呼吸器維生。 這場意外立刻引發對田納西州死刑程序的追問，但它也重新打開一個在派克走進死刑室前就存在的問題：一個18歲犯下殘酷命案的人，30年後還是不是同一個人？而死者母親面對這些討論，只說了一句：「沒人記得柯琳。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。