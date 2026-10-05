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魁北克分離派有望勝選 卡尼團結國家訴求受考驗

中央社／ 蒙特婁4日綜合外電報導
加拿大總理卡尼。路透
加拿大總理卡尼。路透

加拿大以法語人口為主的魁北克省（Quebec）明天將舉行選舉，分離主義政黨獲看好將勝出，這將考驗總理卡尼（MarkCarney）呼籲全國團結對抗美國的訴求。

法新社報導，卡尼在魁北克廣受愛戴，而分離主義政黨魁人黨（Parti Quebecois）預計將取得勝利，不被視為對他抗衡美國總統川普之舉的否定。川普發起貿易戰並威脅將併吞加拿大，令加拿大人感到憤怒

專家與民調指出，魁人黨可能將在經歷12年在野後重返執政，這主要與民眾對生活負擔能力和公共服務下滑感到不滿有關，而非出於魁北克人脫離加拿大的渴望日益增強。

最近民調顯示，支持魁北克獨立的民眾比例約達30%。

民調也顯示，魁人黨支持度約為30%，但在魁北克相對多數決（first-past-the-post）選舉制度下，這可能足以在擁有127席的國民議會（National Assembly）取得多數席次，因為聯邦主義陣營的選票預計將分散在多個政黨之間。

魁人黨黨魁普拉蒙東（Paul St-Pierre Plamondon）現年49歲、是一名律師，以縮寫PSPP廣為人知。他堅稱如果當選，他將舉行脫離加拿大公投，但不會在川普任內發起。

他8月曾表示，關於讓魁北克獨立的決定，「需要具備能進行理性且冷靜辯論的條件」。他補充表示，那樣的辯論不應「遭一名難以預測的總統的戲劇性行徑所綁架」，排除至少在2029年前舉行公投的可能性。

魁北克省先前曾舉行過兩次脫加公投。聯邦主義派在1980年輕鬆勝出，但1995年的公投結果異常接近，僅50.58%的選民支持留在加拿大。

這個人口約有900萬人的省分，將於明天早上9時30分開放投票所，結果將於晚間8時結束的數小時後揭曉。

普拉蒙東曾攻擊卡尼的聯邦政府，並表示如果他當選省長，與聯邦政府的關係將由「權力平衡」定義。他接受加拿大廣播電台（Radio-Canada）訪問時說：「我們將展開對話，但合作的前提是魁北克受到尊重。」

他補充說，如果魁北克未獲尊重，「我不會掩蓋這個不可接受的事實」。

加拿大 川普 憤怒

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