澤倫斯基：俄可能向北韓分享噴射無人機技術

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他認為俄羅斯可能已將噴射無人機技術分享給其長期盟友北韓。

路透社報導，近幾週來，俄羅斯大幅增加對烏克蘭使用噴射無人機的頻率，而目前烏克蘭除了派遣戰機外，尚無有效手段能進行反制。

戰爭初期，北韓向俄羅斯提供數百萬枚砲彈，之後又提供彈道飛彈，莫斯科經常使用這些飛彈攻擊烏克蘭城市。

被問及俄羅斯是否已將最新一代噴射動力無人機的相關技術分享給北韓時，澤倫斯基告訴記者：「當然有。」

他說：「他們（俄羅斯）正與北韓分享所有技術。我不太清楚關於彈道飛彈之類的部分，但我認為有，畢竟北韓曾在飛彈方面提供過協助。」

南韓和西方國家先前便曾多次表達擔憂，指北韓可能以協助俄羅斯應對烏克蘭戰事為交換，從莫斯科獲得武器研發方面的協助。

數以千計的北韓士兵被派往俄羅斯，藉由投入這場戰爭累積實戰經驗。

自澤倫斯基上月在聯合國大會宣布，烏克蘭已將兩名為俄羅斯作戰時被俘的北韓戰俘移交南韓後，烏克蘭與南韓雙方便陷入外交僵局。

南韓總統李在明2日發出警告，要求基輔當局必須承認首爾所稱涵蓋該移交作業的保密協議並公開致歉，否則南韓將採取未具體說明的措施。

澤倫斯基說：「南韓要求我們把北韓士兵交給他們。順帶一提，根據南韓憲法，他們是南韓公民…所以我們把這兩個人交給他們。」他沒有提及李在明的相關言論。