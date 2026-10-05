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俄羅斯實驗室疑發生病原外洩 近200人送醫觀察

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯當局正對西伯利亞（Siberia）地區一間實驗室發生疑似危險病原外洩事故展開調查，一名研究人員在事故後感染不明原因肺炎，最終死亡。

CNN引述俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，這起事故發生在距離伊爾庫次克州首府伊爾庫次克市（Irkutsk）不遠的謝列霍夫（Shelekhov）防疫研究所。

負責傳染病防控的俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）表示，目前尚不清楚事故究竟涉及何種病原體。

該機構指出，伊爾庫次克州及伊爾庫次克、謝列霍夫兩市的衛生與防疫情勢穩定，並已針對「伊爾庫次克防疫研究所員工」這起個案採取特別措施。

Rospotrebnadzor表示，這名實驗室員工被診斷為「病因未明的肺炎」。

與蒙古交界的布里亞特共和國（Buryatia）領袖齊德諾夫（Alexei Tsydenov）稍早表示，這名員工是28歲女子，「可能死於鼠疫（plague）」；他同時強調，布里亞特共和國並未出現鼠疫疫情。

伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）日前呼籲民眾保持冷靜，並表示，州內防疫委員會已與俄羅斯首席國家醫師召開緊急會議。

● 28歲助理病逝　事故細節待釐清

位於實驗室附近的鋁廠已要求員工作為預防措施佩戴口罩。伊爾庫次克鋁廠（Irkutsk Aluminum Plant）廠長福米尼赫（Artem Fominikh）同樣呼籲大家保持冷靜，並指出「目前流傳著許多謠言和互相矛盾的說法」。

福米尼赫說：「所有已確定的密切接觸者都在接受醫療監測。目前他們都沒有出現疾病症狀，實驗室檢驗結果也均為陰性。」

歐洲新聞台（Euronews）報導，死者為28歲實驗室助理，專門研究危險病原體。根據這位助理的同事及獨立媒體報導，她9月25日在實驗室處理活體生物材料時，不慎打破一支據稱裝有鼠疫桿菌（Yersiniapestis）的試管。

兩天後，她病情突然惡化，被送往謝列霍夫區立醫院，起初被當作嚴重新冠肺炎（COVID）病例收治；之後因病情迅速惡化，院方對她進行高危險感染快速檢測，她隨後接上呼吸器，但仍未能救回。

● 近200人送醫　俄當局稱疫情穩定

CNN報導指出，獨立地區媒體Liudi Baikala等非官方消息稱，近200人被送往謝列霍夫一家醫院接受觀察，這也是那名實驗室技術人員被送往的醫院。

Liudi Baikala進一步指出，市內至少一家婦產醫院已進行隔離。

Rospotrebnadzor前署長歐尼希成柯（GennadyOnishchenko）日前表示，伊爾庫次克州的這起感染「很可能不是鼠疫，即使最後證實是鼠疫，也不會造成疫情傳播」。

歐尼希成柯告訴塔斯社，寒冷天氣的來臨很可能會阻止傳播。

肺鼠疫（pneumonic plague）是由鼠疫桿菌引起的3種鼠疫之一。其餘兩類通常是經由接觸受感染的跳蚤、動物或受感染組織傳播。但肺鼠疫，也就是以肺部為主的鼠疫，則可以透過呼吸道飛沫在人與人之間輕易傳播。

美國國務院發言人今天對CNN表示，已得知俄羅斯可能有人因感染肺鼠疫死亡的消息。

發言人表示：「我們正與美國疾病管制暨預防中心（CDC）及其他相關機構密切監控本案。許多細節尚未獲得證實。我們鼓勵俄羅斯當局及時且透明地公開正確資訊。」

美國CDC表示，感染肺鼠疫的患者會出現發燒、頭痛、虛弱，並「迅速發展為肺炎，伴隨呼吸急促、胸痛、咳嗽，有時還會出現帶血或水樣的痰」。美國衛生及公共服務部（HHS）向CNN表示，美方正密切關注俄羅斯的疫情發展。

世界衛生組織（WHO）指出，鼠疫的致死率雖高，但只要及時使用抗生素治療並採取預防措施，就能有效控制感染。

俄羅斯 肺炎 實驗室

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