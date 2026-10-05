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陸特工監視賴清德總統長子！在美國機場遭FBI逮捕 長相曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視賴清德總統人在美國的兒子賴廷與及其家人。圖/截自@USAttyEssayli在X的照片
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視賴清德總統人在美國的兒子賴廷與及其家人。圖/截自@USAttyEssayli在X的照片

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述執法人員消息人士報導，美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），她涉嫌受中國大陸政府指示，監視賴清德總統人在美國的兒子賴廷與及其家人，並拍攝住家、車輛等資訊。張婉瑩當時正準備搭機前往上海，登機前遭聯邦執法人員逮捕，被控未依法登記卻充當外國政府代理人。

根據FBI洛杉磯反情報小組成員向聯邦法院提出的刑事起訴書，張婉瑩與一名同夥涉嫌於2025年9月前往華盛頓州西雅圖，監視一名台灣高層官員家屬。執法人員消息人士向CBS證實，目標就是賴總統之子賴廷與。

FBI在洛杉磯機場逮捕加州房地產經紀人張婉瑩，指其替中國監視賴清德長子賴廷與（中）。圖為2014年賴清德夫婦出席賴廷與成大畢業典禮。聯合報系資料照
FBI在洛杉磯機場逮捕加州房地產經紀人張婉瑩，指其替中國監視賴清德長子賴廷與（中）。圖為2014年賴清德夫婦出席賴廷與成大畢業典禮。聯合報系資料照

起訴書指出，張婉瑩與一名被稱為「1號人士」（Individual 1）的男子，2025年9月1日從拉斯維加斯飛往西雅圖，租了一輛黑色日產Rogue休旅車後，前往賴廷與住處。鄰居監視器畫面據稱拍到，賴廷與、妻子及孩子當晚返家時，兩人疑似在一旁錄影。

張婉瑩之後涉嫌透過微信向中國政府聯絡人回報：「看到他了。年輕男性，就是那個年輕的。」並稱「我正在錄影」，隨後傳送兩組車牌號碼。FBI表示，相關訊息是依搜索令從她的iCloud帳號取得。

FBI特別探員霍特（Kevin Holt）在10月3日提出的刑事起訴書中指出，若中國希望在未來可能發生的衝突中取得對台灣總統施壓的籌碼，掌握台灣高階官員近親的所在地，以及住家、車輛等照片，可能具有情報價值。

起訴書並稱，張婉瑩至少與2名疑似任職中國政府的人士保持聯繫。她2025年6月透過北京國際關係學院一名同學，認識其中一名中國政府官員。FBI指出，該校與中國國家安全部關係密切。

同年6月，張婉瑩前往中國期間，涉嫌在長沙一間私人包廂與這名官員會面並接受監視任務。她事後傳訊息稱：「這件事我可以處理。」8月26日，她又向對方表示：「這周我會忙洛杉磯的工作，下周可能會去西雅圖。」對方回覆：「好的，辛苦了。」

張婉瑩是加州持牌房地產經紀人，任職於JC Pacific Capital Inc.。她的丈夫Edric Ding也在同一家公司任職。CBS 4日聯繫Ding時，他僅表示「我目前什麼都不知道」，並拒絕進一步評論。目前尚不清楚張婉瑩是否已聘請律師。

賴廷與30多歲，是一名工程師，曾赴美求學，目前任職荷蘭跨國電子企業飛利浦。根據公開學術資料，他2012年取得凱斯西儲大學電機工程學士學位，之後取得約翰霍普金斯大學生物工程相關碩士，以及華盛頓大學生物工程博士學位。

CBS指出，中國政府人員過去也曾被查獲在美國監視、騷擾中國異議人士與民主運動人士。美國司法部近年多次起訴涉嫌替中國政府秘密從事情報、監控及「獵狐行動」的人士。

機場 FBI 賴清德

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