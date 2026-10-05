葉門政府軍正式對青年運動宣戰！川普拒出兵 派200名情報員助陣

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍4日宣布對伊朗扶植的代理勢力葉門「青年運動」開戰，將發動大規模軍事行動。根據前、現任美國官員，美方並未派兵援助，而是在沙國部署逾200名情報與軍事分析人員，協助分析與挑選攻擊目標，並為沙國戰機提供空中加油。此舉意味短期內停火無望，也恐讓中東戰火進一步擴大。

獲國際承認、並高度仰賴沙國財務與軍事支援的葉門政府領導人阿里米（Rashad al-Alimi）表示，政府軍將收復過去12年遭青年運動占領的領土。沙國領導的葉門軍事聯盟發言人馬利基（Turki al-Maliki）隨後承諾提供全面作戰支援，協助葉門政府軍作戰，直到青年運動被消滅。

青年運動政治官員布海提（Mohammed al-Bukhaiti）則反控，沙國發動戰爭是為了「強加監護，並干涉葉門主權決策」。青年運動警告，只要沙國攻擊葉門，就會報復沙國石油設施。問及伊朗的角色，布海提強調葉門主權不容侵犯，宣稱「任何伸手侵犯葉門主權的手，都將被斬斷，無論是沙國、伊朗或其他任何一方」。

伊朗戰爭爆發後，荷莫茲海峽航運受阻，紅海因此成為沙國石油出口的重要替代航道，如今這條能源命脈也陷入危機。青年運動7月起對沙國發動無人機與彈道飛彈攻擊，並宣布封鎖沙國在紅海的航運，近期更奪取紅海南端曼德海峽附近領土。4日，青年運動又進一步逼近葉門重鎮塔伊茲（Taiz），使沙國在紅海的航運與能源出口面臨更大壓力。

這是葉門政府第二度在沙國支援下大舉對抗青年運動。2015年，沙國領導聯軍介入葉門內戰，戰事延燒多年，暴力、飢餓與疾病造成數十萬人死亡，最終仍未能擊敗青年運動。如今戰火重燃，自8月初以來已有逾800人死亡、超過15萬人流離失所。

與10年前相同，沙國這次也尋求美方協助。美國目前提供部分支援，沙國也已派軍事顧問進入葉門，協調政府軍地面攻勢。美國總統川普9月拒絕沙國要求美軍直接攻擊青年運動控制區。

至於這波沙國與葉門政府聯手出兵，能否避免重蹈10年前未能擊敗青年運動的覆轍，目前仍不明朗。