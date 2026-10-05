緊急到加油機追著升空！美軍突撤英國基地12架B-1轟炸機 原因曝光

紐約時報報導，美國罕見緊急撤離所有部署在英國費爾福皇家空軍基地的12架B-1轟炸機，原因是美軍近日收到新的威脅情報，顯示伊朗支持的勢力可能正策畫攻擊這座基地，且過去24小時內威脅細節與急迫程度突然升高，促使美方迅速將轟炸機撤回美國。

美軍歐洲司令部4日證實，所有部署在費爾福基地（RAF Fairford）的美軍轟炸機正返回美國母基地，但拒絕評論新的安全警告。司令部僅表示，美國空軍轟炸機經常部署全球各地，以支援戰備與作戰需求。

官員描述，撤離行動緊迫到部分B-1及機組人員已起飛返美，負責支援航程的空中加油機才緊急升空跟進。截至4日，至少已有3架B-1降落在南達科他州的母基地。

紐時指出，費爾福基地位於英格蘭南部，距離戰區數千公里，又位於美國盟友境內，美軍極少如此倉促撤離轟炸機。

一名美國官員指出，這次促使美軍緊急撤離的情報，與約3周前浮現的威脅警告有關，但過去24小時內出現更多具體細節，且情勢明顯轉趨急迫，讓指揮官提高警戒。部分B-1甚至才在過去一周依正常輪調安排抵達英國。

費爾福基地先前被美軍用來支援對伊朗的轟炸行動。這批B-1突然撤離前一周，英國警方9月27日才在基地附近逮捕5名可疑男子。警方未在他們的車內發現爆裂物，因此5人隔天獲准交保，但仍持續接受調查；數日後，另有一名英國、伊朗雙重國籍男子因涉嫌準備恐怖行動遭逮捕。

華爾街日報指出，美軍另外也在英格蘭東部皇家空軍雷肯希斯基地（RAF Lakenheath）部署F-35及F-15E戰機，目前該基地的安全警戒等級也已調高。美軍同時在鄰近雷肯希斯基地的皇家空軍米登霍爾基地（RAF Mildenhall）部署空中加油機。

英國首相柏能上周表示，英國政府相信伊朗涉及相關事件；美英、德國及以色列官員也認為，攻擊計畫可能與伊朗伊斯蘭革命衛隊或德黑蘭其他軍事單位有關，伊朗則否認指控。事實上，美軍早在9月就接獲西方情報機構警告，費爾福基地可能成為伊朗支持勢力的攻擊目標，以色列也曾提醒英方，後續行動甚至可能動用無人機。

伊朗革命衛隊7月曾警告，任何被美軍用來攻擊伊朗的英國基地，都將成為合法目標。相關威脅也不只限於英國，以色列另曾警告德國，斯潘達勒姆（Spangdahlem）與拉姆施坦（Ramstein）等美軍基地同樣面臨升高風險。若證實伊朗支持勢力確實在英國策畫攻擊，將代表德黑蘭對西方國家的行動進一步升級。