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COP31會前會議登場 太平洋島國籲守住攝氏1.5度目標

中央社／ 斐濟納迪4日綜合外電報導

聯合國氣候變化綱要公約會議會前會議（pre-COP）今天在斐濟納迪拉開序幕，太平洋地區領袖希望藉此機會，呼籲全球關注氣候變遷第一線國家與人民所面臨的處境。

法新社報導，南太平洋是全球最容易受到全球暖化衝擊的地區之一，從海平面上升威脅家園，到氣溫升高導致珊瑚白化，都讓這個地區面臨嚴峻挑戰。

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）下月將在土耳其登場，本週則在斐濟納迪（Nadi）和環礁組成的吐瓦魯舉行會前會議。

太平洋地區領袖敦促各國堅守將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度的目標、加強氣候融資管道，以及更加重視氣候變遷對海洋造成的影響。

斐濟氣候部長塔布亞（Lynda Tabuya）在開幕式表示：「我們的總理本週將向各國領袖傳達3個明確訊息：讓全球升溫幅度控制在攝氏1.5度的目標仍有機會實現、確保氣候資金惠及真正需要社區，以及在氣候治理體系中賦予海洋應有地位。」

聯合國報告指出，在海洋暖化及冰川消融帶動下，全球海平面正以創紀錄速度上升。

根據聯合國8月發布的報告，太平洋島國的海平面上升速度是全球平均的兩倍，到2050年全球恐有高達12億人被迫流離失所。

此外，這份報告也凸顯氣候調適資金缺口，開發中國家每年需要3100億至3650億美元應對氣候變遷，但2023年實際到位資金僅260億美元。

澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）表示：「今天，我們在斐濟再次呼籲全球各國，將雄心壯志轉化為實際行動。」

除了在斐濟的會議，部分代表團也將前往吐瓦魯參訪。

然而，官員坦承，實際與會的領袖人數將比原先預期來得少。目前公開確認出席的世界領袖不到12人。

在納迪街頭，有很多民眾似乎也不曉得這裡正在舉行一場全球氣候峰會。

澳洲上月表示，將有來自60個國家的4000人參加，但未公布完整名單。

海洋科學家辛赫（Rajneel Singh）說：「這確實會讓人覺得…沒人在乎這些。真的非常、非常令人難過。」

與會者包括尼泊爾外交部長坎乃爾（ShisirKhanal）。尼泊爾仍在努力從8月喜馬拉雅山區洪災中恢復，這場災害造成尼泊爾與中國近1500人死亡、5800人失蹤。

吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）在氣候會談前於聯合國大會表示：「海平面上升不是未來的威脅，而是當前的現實。」

他說：「吐瓦魯的訊息很明確：全球必須現在就採取果斷、集體且緊急的行動，為後代守護未來。」

會議 斐濟 氣候變遷

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