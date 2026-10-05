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緊急到加油機追著升空！美軍突撤英國基地12架B-1轟炸機 原因曝光

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今晨國際頭條一次看／美撤回部署英國的B-1轟炸機 巴西大選進入第2輪

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
美國官員4日說，基於安全疑慮，美軍已將部署在英國皇家空軍費爾福德基地的全部B-1轟炸機撤回美國。圖為一加美軍B-1轟炸機上月28日停在費爾福德基地停機坪。法新社
美國官員4日說，基於安全疑慮，美軍已將部署在英國皇家空軍費爾福德基地的全部B-1轟炸機撤回美國。圖為一加美軍B-1轟炸機上月28日停在費爾福德基地停機坪。法新社

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報 

美軍撤回部署英國的全部B-1轟炸機 疑似恐攻陰影升高

All B-1 Bombers Returning to U.S. From U.K. Base

美國官員4日表示，美軍已將部署在英國皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）的全部B-1轟炸機撤回美國，主因是基地面臨安全疑慮。此前英國逮捕多名涉嫌策畫攻擊基地的人士。費爾福德一直是美軍對伊朗發動長程轟炸的重要樞紐，撤離前共有12架B-1駐紮。這項異動顯示疑似恐攻已實際影響美軍在歐洲支援中東戰事的部署。

為何重要： 這不只是基地維安事件，還直接牽動美軍對伊朗作戰的前進部署。

華盛頓郵報 

民主黨開始規畫「後川普時代」 擬限縮總統擴張行政權

Trump's opponents are planning efforts to reverse his changes to presidency

美國期中選舉進入最後一個月，民主黨議員、法律界與政府改革團體已開始研擬如何在川普卸任後逆轉其擴張總統權力的做法。包括限制總統以國家緊急狀態加徵關稅、強化司法部獨立性、公務員保障，以及防止第一家庭利用職權牟利等。支持者將其比擬為水門案後的制度改革，但共和黨陣營認為民主黨只是反對川普運用歷任總統都曾使用的行政權。 

為何重要： 把美國11月期中選舉拉高到「川普留下的總統權力模式是否制度化」的層次，值得注意其選後治理角度。

金融時報

疑似恐攻後 美軍撤回駐英B-1轟炸機

US recalls B-1 bombers from UK air base following alleged terror plot

美英官員指稱，日前遭挫敗的疑似攻擊陰謀可能與伊朗有關，5名英國男子曾在基地附近遭逮捕，美方隨後決定將B-1轟炸機撤回美國。該基地是美軍對伊朗戰事的重要轟炸機據點。

為何重要：伊朗戰爭的新變數，接下來要看美軍是否另找歐洲前進基地，而非單純把兵力撤回本土。

衛報

巴西大選進入第二輪 佛拉維歐波索納洛首輪領先魯拉

Brazil's presidential race to go to second round as Flávio Bolsonaro leads incumbent Lula

巴西總統大選首輪投票結束，80歲現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對上45歲的佛拉維歐・波索納洛（Flávio Bolsonaro），後者是正在服刑的前總統波索納洛之子。候選人須取得逾50%有效票才能避免第二輪；若無人過半，前兩名將於10月25日決選。目前開票進度為佛拉維歐波索納洛首輪領先魯拉，大選進入第二輪。

為何重要： 這場選舉不只決定巴西政權走向，也牽涉美國總統川普政府在拉丁美洲的影響力。

路透 

巴西大選進入第二輪 波索納洛之子首輪領先魯拉

Brazil election headed to runoff, projection shows, as Bolsonaro lead narrows

巴西總統大選確定進入第二輪。路透報導，在約85%選票完成開票時，右翼參議員佛拉維歐・波索納洛以48.47%領先現任總統魯拉的43.49%，但兩人都未跨過首輪當選所需的50%有效票門檻，因此將於10月25日決選。

為何重要：巴西大選首輪最大意外不是「進入決選」本身，而是波索納洛之子明顯領先現任的魯拉，打破選前民調預期。巴西是拉丁美洲最大經濟體，這場決選也被視為區域政治風向測試。

美聯社

阿聯事前已把FZ1073機組資料交以色列 安檢漏洞成調查焦點

UAE had shared details about FlyDubai flight with Israel, including pilots’ names and nationalities, officials tell AP

AP取得區域官員說法指出，阿聯在FZ1073起飛前已將乘客與機組名單交給以色列，資料包括機師姓名與國籍，但以方當時沒有對任何人提出警示。這使調查焦點進一步轉向：一名據稱曾因極端思想疑慮遭阿曼禁止執飛的阿曼籍副機師，為何仍能執飛前往以色列的航班。以國總理內唐亞胡已要求全面檢討外國民航班機飛往以色列的安全機制。

為何重要： 事件已從副機師個人背景，進一步擴大成阿聯、航空公司與以色列三方安檢資訊到底在哪一環失靈的責任問題。

巴西 英國 大選

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