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巴西總統大選初步計票 波索納洛子佛拉維歐微幅領先

中央社／ 巴西利亞4日綜合外電報導

巴西緊繃的總統大選首輪下午開票，參議員佛拉維歐．波索納洛在初步計票中取得微幅領先。這場選舉因貪腐醜聞、經濟焦慮和美國干預指控而備受關注。

路透社報導，13位候選人中競爭最激烈的是兩大熱門：尋求第4任期的80歲左翼現任總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva），以及前總統波索納洛（JairBolsonaro）45歲長子佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro），他力圖讓父親的右翼勢力重返執政。

根據已經開出的約11%選票結果，佛拉維歐．波索納洛獲得51.09%選票，領先魯拉的40.67%。

初步計票結果顯示，傾向支持波索納洛的南部州開票較快，而魯拉的東北部票倉則通常較晚計票。

若無人取得超過半數有效票，得票前兩名將於25日展開第2輪對決。民調顯示魯拉與佛拉維歐．波索納洛在可能的決選中支持度旗鼓相當。

如果佛拉維歐．波索納洛勝選，將延續與美國總統川普結盟的右翼候選人在拉丁美洲所掀起的勝選浪潮。反之，若魯拉順利連任，恐怕會給已經在貿易和安全事務上與其政府歧見甚深的華府帶來麻煩。

波索納洛 巴西 魯拉

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