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英國基地疑似成為恐攻目標 美國空軍撤離所有轟炸機
在針對英國費爾福皇家空軍基地一起疑似恐怖攻擊陰謀展開調查後，美國空軍已經將駐紮這處由美軍營運、曾經用於打擊伊朗的空軍基地內的轟炸機調回國內。
美聯社報導，根據一位不願意具名的五角大廈官員說法，這些轟炸機已經被重新部署回美國本土的駐地。
軍事航空追蹤聯盟（Military Air Tracking Alliance）等飛航觀察團體表示，自從伊朗戰爭爆發初期以來，已經有數十架次B-52和B-1轟炸機從費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛執行任務。觀察人士指出，有多架B-1轟炸機今天離開該基地。
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