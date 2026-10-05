波士尼亞大選 親俄塞裔領袖杜迪克宣稱勝選

在選舉機構公布初步結果後，波士尼亞塞裔共和國親俄羅斯前總統杜迪克今天表示，所屬政黨將會繼續執政。

法新社報導，杜迪克（Milorad Dodik）在巴尼亞盧卡（Banja Luka）向支持者表示：「我在此宣布我們已經勝選。」他宣稱，所屬政黨在波士尼亞塞裔共和國（Republika Srpska）以及聯邦3人總統制的塞裔席次中都保住執政地位。

自從1995年和平協議簽署以來，這套複雜體制將這個分裂國家維繫在一起。

美聯社報導，這場選舉受到經濟壓力、這個巴爾幹半島國家加入歐洲聯盟的前景，以及自從1992年至1995年的殘酷戰爭以來長期撕裂國家的族群緊張關係所左右。

親俄派杜迪克儘管未出現在選票上，卻主導整個選戰。他更以分離主義言論煽動對立，引發波士尼亞恐再陷動盪的疑慮。

杜迪克曾任波士尼亞塞裔共和國總統，去年因違抗監督波士尼亞和平協議的國際特使所作決定，被判有罪並且遭到禁止擔任公職。

開票近9成時，杜迪克右派盟友獨立社會民主聯盟（Alliance of Independent Social Democrats）的柯維然諾維奇（Zeljka Cvijanovic）已經拿下55%以上選票，在波士尼亞3人總統制中的塞裔席次中領先主要對手約30個百分點。

杜迪克深夜在記者會中表示，所屬政黨在塞裔共和國議會也將取得「絕對多數」，並且將勝選歸功於美國總統川普2024年「輝煌勝利」以及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的支持。

他說：「沒有人該要求我們改變政策。我們不會放棄，會為我們族人繼續奮鬥…我難以相信我們能贏到這個地步。」