聽新聞
0:00 / 0:00

波士尼亞大選 親俄塞裔領袖杜迪克宣稱勝選

中央社／ 波士尼亞與赫塞哥維納巴尼亞盧卡4日綜合外電報導

在選舉機構公布初步結果後，波士尼亞塞裔共和國親俄羅斯前總統杜迪克今天表示，所屬政黨將會繼續執政。

法新社報導，杜迪克（Milorad Dodik）在巴尼亞盧卡（Banja Luka）向支持者表示：「我在此宣布我們已經勝選。」他宣稱，所屬政黨在波士尼亞塞裔共和國（Republika Srpska）以及聯邦3人總統制的塞裔席次中都保住執政地位。

自從1995年和平協議簽署以來，這套複雜體制將這個分裂國家維繫在一起。

美聯社報導，這場選舉受到經濟壓力、這個巴爾幹半島國家加入歐洲聯盟的前景，以及自從1992年至1995年的殘酷戰爭以來長期撕裂國家的族群緊張關係所左右。

親俄派杜迪克儘管未出現在選票上，卻主導整個選戰。他更以分離主義言論煽動對立，引發波士尼亞恐再陷動盪的疑慮。

杜迪克曾任波士尼亞塞裔共和國總統，去年因違抗監督波士尼亞和平協議的國際特使所作決定，被判有罪並且遭到禁止擔任公職。

開票近9成時，杜迪克右派盟友獨立社會民主聯盟（Alliance of Independent Social Democrats）的柯維然諾維奇（Zeljka Cvijanovic）已經拿下55%以上選票，在波士尼亞3人總統制中的塞裔席次中領先主要對手約30個百分點。

杜迪克深夜在記者會中表示，所屬政黨在塞裔共和國議會也將取得「絕對多數」，並且將勝選歸功於美國總統川普2024年「輝煌勝利」以及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的支持。

他說：「沒有人該要求我們改變政策。我們不會放棄，會為我們族人繼續奮鬥…我難以相信我們能贏到這個地步。」

俄羅斯 大選 中央社

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

波士尼亞大選登場攸關入歐盟進程 選民盼擺脫分歧

拉脫維亞國會大選 出口民調顯示親歐派領先

巴西大選前夕 魯拉首輪民調領先決選恐陷膠著

拉脫維亞國會大選 總理有望勝出組挺烏克蘭聯盟政府

相關新聞

貝森特：陸AI模型逾美8成水準 北京已察覺安全風險

美國財政部長貝森特三日表示，中國大陸的人工智慧（ＡＩ）模型水準已達美國的八至九成左右。他計畫向中方提議建立兩國ＡＩ安全通報機制，以應對ＡＩ可能出現的安全問題，而他認為中方會同意。

川普設超級智慧部隊 情報總監出任AI沙皇

川普四日在社群平台發文宣布「超級智慧部隊」成立，由國家情報總監克雷頓率領，並向他本人及白宮幕僚長威爾斯報告。華爾街日報報導，克雷頓將兼任「人工智慧沙皇」，預計一百廿天內完成報告評估人工智慧風險與契機，以及聯邦政府應扮演的角色。

杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查

澳洲警方發言人今天證實，多個機構共組反恐小組正在調查杜拜航空FZ1073航班副機師與澳洲之間的關聯。他日前刺傷機長、企圖...

康乃爾大學7名被控性侵男子懲處曝光 其中2人遭退學

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：康乃爾7名被控性侵男子懲處曝光 其中2人遭退學 頭條二：烏克蘭和談牽出200億美元俄油交易 川普盟友商業關係受矚 頭條三：馬斯克重返五角大廈 SpaceX與軍方掀利益衝突疑慮

陸狂囤DUV設備 美智庫籲禁售

大陸晶圓廠加速囤積浸潤式深紫外（ＤＵＶ）曝光機，引起美方關注。華盛頓智庫科技與國家治理能力中心（ＣＴＳ）報告預估，截至今年首季，大陸已累計進口三四三台浸潤式ＤＵＶ設備，其中多數可用於生產先進人工智慧（ＡＩ）晶片。報告呼籲美國及盟友全面禁止向大陸出口浸潤式ＤＵＶ設備，並收緊備件供應及維修服務管制。

謝鋒談川習會：中方4紅線 台灣問題居首

北京駐美大使謝鋒近日就華府川習會接受美國新聞周刊專訪稱，大陸國家主席習近平此行與美方達成的成果共識主要體現在五方面，包含為元首外交譜寫新篇章及為中美關係提供新指引等。他大讚美方給予習近平及其夫人彭麗媛最高規格禮遇，形容美方「精心設計、周到安排，高潮迭起、亮點紛呈」；並稱習近平此訪具里程碑意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。