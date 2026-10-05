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杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查

中央社／ 雪梨／特拉維夫4日綜合外電報導
杜拜航空日前發生攻擊事件，引發外界質疑，航空業如何監測飛行員的心理狀態，圖為杜拜航空的另一架航班。圖／路透 路透通訊社
杜拜航空日前發生攻擊事件，引發外界質疑，航空業如何監測飛行員的心理狀態，圖為杜拜航空的另一架航班。圖／路透 路透通訊社

澳洲警方發言人今天證實，多個機構共組反恐小組正在調查杜拜航空FZ1073航班副機師與澳洲之間的關聯。他日前刺傷機長、企圖劫機。

路透社報導，澳洲聯邦警察發言人表示，由聯邦警察、維多利亞州（Victoria）警方和澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation）組成的「維多利亞州聯合反恐小組」正在「調查這名男子與澳洲的關聯」。

兩位知情人士透露，這名副機師曾在維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）一所大學求學。另一位消息人士則指出，他約十年前在墨爾本皇家理工大學（RMIT University）就讀。RMIT方面則拒絕評論。

根據阿拉伯聯合大公國檢察總長昨天表示，杜拜航空（flydubai）該航班9月30日從杜拜（Dubai）飛往以色列途中，副機師持應急斧攻擊機長，將這起事件定調為「恐怖攻擊」。

根據一名航空教官在模擬器上重現該航班下降情況後透露，FZ1073航班在約30秒內急降1萬6000英尺（約4877公尺），乘客可能感覺如同搭乘「垂直雲霄飛車」，所幸最終平安降落。

兩名消息人士表示，該副機師為阿曼籍的哈瑪米（Hamam al-Hammami）。以色列官員尚未公布其姓名，但是證實他來自阿曼。阿聯官方及杜拜航空尚未公開副機師身分。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，兩位熟悉調查人士表示，哈瑪米在澳洲期間據稱曾經造訪激進清真寺和極端主義網站。報導同時指出，澳洲情報單位早已持有其相關資料。

路透無法立即查證確認金融時報報導內容。澳洲政府沒有於非上班時間內回應詢問。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，這名副機師曾經接受激進伊斯蘭思想灌輸，而且顯然有輕生傾向，但是他並未說明相關思想灌輸發生的時間和地點。

尼坦雅胡今天指示國家安全委員會 （NationalSecurity Council）指派一名查核人員，「徹底檢討所有關於外國民用航空飛往以色列的安全事宜」。

以色列和阿曼沒有邦交。尼坦雅胡強調，來自這類國家的機師本來不應該獲准執飛以色列航班。目前尚不清楚這名副機師如何獲派執飛前往特拉維夫（TelAviv）航班。

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杜拜航空 澳洲 機師

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