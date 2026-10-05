拉脫維亞國會大選 總理有望勝出組挺烏克蘭聯盟政府

拉脫維亞總理庫爾伯格斯所屬中間派「聯合名單」於國會選舉中贏得自從1991年重獲獨立以來最大勝利，預計將繼續執政，籌組挺烏克蘭聯盟政府。

路透社報導，這個與俄羅斯接壤的北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟成員國昨天舉行選舉，截至目前已經完成97%計票工作，聯合名單（United List）得票率35.3%，預計可在100席國會中取得42席。

47歲的庫爾伯格斯（Andris Kulbergs）原為企業家和業餘拉力賽車手，在前一個聯合政府因烏克蘭軍用無人機未被察覺誤入拉脫維亞事件處理不當而瓦解後，於今年5月上任。

政治學者基茨（Roberts Kits）表示，拉脫維亞經濟在過去十多年落後於其他波羅的海（Baltic Sea）鄰國，庫爾伯格斯承諾要改善治理、減少官僚程序並且削減公共開支。

基茨說：「庫爾伯格斯展現一種實幹型形象，成功說服選民他能有所作為、帶來新氣象。這也意味著責任重大，民眾期待他兌現承諾，問題是他是否有一支能夠落實的團隊。」

基茨指出，聯合名單看來有望與民族主義色彩濃厚的「民族聯盟」（National Alliance）或走自由派路線的「進步黨」（Progressives）合作取得國會多數。

拉脫維亞人口約190萬，夾在波羅的海和俄羅斯及白俄羅斯之間，北有愛沙尼亞、南鄰立陶宛，兩者皆為歐盟和北約盟邦。