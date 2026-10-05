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產能過剩、強迫勞動議題 陸商務部：G20多數成員有意見

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

廿國集團（Ｇ20）貿易部長會議僅就「反對糧食武器化」達成聯合聲明。中國大陸商務部四日表示，產能過剩、強迫勞動等議題從設置之初就有很大爭議，最終因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。

Ｇ20貿易部長會議九月卅日至十月一日在美國威斯康辛州密爾瓦基舉行，外界關注各國就當前經貿爭端是否形成共識。據大陸商務部四日發布新聞稿，本次會議，成員圍繞主席國美國設置的反對糧食武器化、應對產能過剩、消除強迫勞動、調整最惠國待遇原則等議題交換意見，僅就糧食議題達成聯合聲明。

大陸商務部說，當前Ｇ20成員普遍被加徵強迫勞動三○一關稅，也多為產能過剩三○一調查的對象。在此背景下，對於美國設置上述議題，並推動發表聯合聲明、建立合作機制，很多成員都從不同角度提出不同看法。最終因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。大陸商務部還說，中方注意到美方會後發表的主席聲明提及，與兩個Ｇ20國家在Ｇ20框架外發表有關強迫勞動問題聲明。

路透報導，這次會議僅墨西哥和阿根廷簽署一份由美國主導的聲明，呼籲加強協調合作，消除供應鏈涉及強迫勞動的商品。

美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾則指稱，許多與會部長對工業產能過剩表達擔憂，尤其大陸以廉價出口商品充斥各國市場的現象；幾乎所有國家都同意，這是一項需要採取行動的議題，也幾乎所有國家都同意，現行的貿易救濟或應對制度，尚不足以解決此一問題。

至於調整最惠國待遇原則議題，大陸商務部提到，包括中方的絕大多數成員都在討論時強調，該原則是多邊貿易體制的基石，一旦動搖，將嚴重損害多邊貿易體制根基。

產能過剩 G20 大陸商務部

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