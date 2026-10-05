聽新聞
0:00 / 0:00
產能過剩、強迫勞動議題 陸商務部：G20多數成員有意見
廿國集團（Ｇ20）貿易部長會議僅就「反對糧食武器化」達成聯合聲明。中國大陸商務部四日表示，產能過剩、強迫勞動等議題從設置之初就有很大爭議，最終因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。
Ｇ20貿易部長會議九月卅日至十月一日在美國威斯康辛州密爾瓦基舉行，外界關注各國就當前經貿爭端是否形成共識。據大陸商務部四日發布新聞稿，本次會議，成員圍繞主席國美國設置的反對糧食武器化、應對產能過剩、消除強迫勞動、調整最惠國待遇原則等議題交換意見，僅就糧食議題達成聯合聲明。
大陸商務部說，當前Ｇ20成員普遍被加徵強迫勞動三○一關稅，也多為產能過剩三○一調查的對象。在此背景下，對於美國設置上述議題，並推動發表聯合聲明、建立合作機制，很多成員都從不同角度提出不同看法。最終因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。大陸商務部還說，中方注意到美方會後發表的主席聲明提及，與兩個Ｇ20國家在Ｇ20框架外發表有關強迫勞動問題聲明。
路透報導，這次會議僅墨西哥和阿根廷簽署一份由美國主導的聲明，呼籲加強協調合作，消除供應鏈涉及強迫勞動的商品。
美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾則指稱，許多與會部長對工業產能過剩表達擔憂，尤其大陸以廉價出口商品充斥各國市場的現象；幾乎所有國家都同意，這是一項需要採取行動的議題，也幾乎所有國家都同意，現行的貿易救濟或應對制度，尚不足以解決此一問題。
至於調整最惠國待遇原則議題，大陸商務部提到，包括中方的絕大多數成員都在討論時強調，該原則是多邊貿易體制的基石，一旦動搖，將嚴重損害多邊貿易體制根基。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。