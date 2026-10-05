美軍屢惹事 恐亂日本西南轉移戰略

沖繩人長期承受環境汙染等當地美軍基地帶來的沉重負擔，並不時發生美軍相關人員涉及的案件及事故。三日發生的美軍士兵強盜殺人案，恐又一次引發沖繩社會對美軍引發的問題關注，尤其遠在東京的自民黨政府，九月好不容易在知事選舉扳倒反戰的在地政治組織「全沖繩會議」支持的前知事玉城丹尼。

這次事發後，從兼任自民黨總裁的日相高市早苗、外相茂木敏充到防相小泉進次郎紛紛表達震怒。小泉強調，日方「極為嚴肅地看待」本案。在中央政府高官極力避免本案傷害沖繩人感情的背後，則是深怕因此影響普天間基地搬遷至邊野古地區，和近年來、特別是高市政府力推的防衛力「西南轉移」戰略。

被問到本案會否影響沖繩人對當地美軍的觀感，小泉避談，只說「他認為，日美同盟今後也必須在日本國民及沖繩縣民的信賴下堅定不移」。獲自民黨、日本維新會及參政黨等右派政黨支持的新沖繩縣知事古謝玄太，也向美軍和「日美兩個政府」表達強烈抗議，作為日本四十七個都道府縣之一，古謝如此「微妙」的措辭也可謂罕見。

而就在四日清晨，該縣警方也在沖繩市和那霸市逮捕兩名酒駕且闖紅燈的美軍士兵。

沖繩多次發生美軍相關人員涉及性暴力、強盜與致死案件。例如一九九五年九月三名陸戰隊員對一名少女施加性暴力；二○○五年七月一名空軍士兵涉嫌對小學女童強制猥褻；二○○七年一月一名陸軍士兵毆打女子，涉嫌強盜傷人。

二○一二年十月兩名海軍士兵涉嫌集體性侵女子與傷人；二○二一年十月一名陸戰隊員性侵女子未遂與傷人；二○二三年十二月一名空軍士兵將少女帶到家中性侵；前年六月一名海軍陸戰隊員涉性侵一名女子與傷人。