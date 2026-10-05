駐沖繩美軍強盜殺人被捕 日相譴責

沖繩縣那霸市一家飯店三日凌晨發生卅九歲女子屋宜杏奈死亡案。警方四日凌晨逮捕隸屬駐該縣宜野灣市普天間基地美軍的廿歲陸戰隊士兵巴拉德。巴拉德涉嫌殺害屋宜，並搶走她的錢包與背包，相關物品遭棄置在案發現場附近。他則矢口否認犯案。

日本首相高市早苗四日在社媒Ｘ發文，對死者表達哀悼和向家屬致哀，發生如此極其殘忍且凶惡的事件深感遺憾。她指稱，日本政府已向美方強烈抗議，要求美方對調查提供最大程度的協助和好好整頓駐日美軍軍紀，並防止又一次發生類似事件。

日本防衛大臣小泉進次郎四日在日本神奈川縣橫須賀市陸上自衛隊武山駐屯地（即營區）視察時也說，這樣的事件令人無法接受、絕不能容許，「我感到強烈憤怒」。他當晚召見駐日美軍司令約斯特表達抗議。

日本外務大臣茂木敏充同日在外務省召見美國駐日大使葛拉斯後指稱，已強烈要求美方預防類似事件重演。

警方表示，巴拉德涉嫌於三日凌晨約二時十分至四時十五分，在那霸「若狹一丁目」一家飯店內殺害家住那霸「國場」的屋宜，並搶走財物。同日凌晨約四時半，消防單位向警方通報，該飯店一間客房內發現一名失去意識的女子，警方隨後開始追查與她一起進入房內的男子。

警方還表示，監視器拍到一名男子離開該飯店的出入口，雙臂的刺青等身體特徵和巴拉德相符。便衣警察三日深夜在沖繩縣沖繩市鬧區發現巴拉德獨自一人行走，上前盤查後將他鎖定為嫌疑人。

巴拉德現由日方拘押。警方說，據司法解剖，屋宜的脖子遭勒住窒息而死，脖子出現遭壓迫的痕跡，其餘沒有明顯外傷，體內也沒出現藥物反應，將與美軍調查單位合作，進一步釐清死因及案發經過。尚不清楚死者是否曾遭性侵。

沖繩縣知事古謝玄太九月卅日才就任，他獲高市領導的自民黨等朝野右派與保守派政黨支持，擊敗前知事玉城丹尼。和玉城不同，古謝支持普天間基地續留沖繩，從人口密集的宜野灣市，遷往該縣名護市沿海的邊野古地區。