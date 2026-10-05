陸狂囤DUV設備 美智庫籲禁售

聯合報／ 記者謝守真張鈺琪／綜合報導

大陸晶圓廠加速囤積浸潤式深紫外（ＤＵＶ）曝光機，引起美方關注。華盛頓智庫科技與國家治理能力中心（ＣＴＳ）報告預估，截至今年首季，大陸已累計進口三四三台浸潤式ＤＵＶ設備，其中多數可用於生產先進人工智慧（ＡＩ）晶片。報告呼籲美國及盟友全面禁止向大陸出口浸潤式ＤＵＶ設備，並收緊備件供應及維修服務管制。

香港南華早報報導，ＣＴＳ近日發布報告，由美國出口管制前官員布朗及曾任白宮和商務部科技政策顧問的卡漢共同撰寫。報告指，大陸晶片製造商無法取得艾司摩爾（ＡＳＭＬ）最先進的極紫外（ＥＵＶ）曝光機，因此高度依賴仍可獲准出口的浸潤式ＤＵＶ設備生產先進半導體。

報告預估，二○一二年至今年第一季，陸資晶圓廠累計進口三四三台浸潤式ＤＵＶ設備，其中約二七○台為ＡＳＭＬ的NXT:1980i系統，另有廿八台NXT:2050i及NXT:2100i，以及約四十五台較舊機型；數字不包括外資企業進口量，也未扣除設備退役或再出口數量。

報告指出，大陸在荷蘭政府於二○二三年宣布限制更先進浸潤式ＤＵＶ設備出口後加速採購，陸資晶圓廠二○二四年及二○二五年分別進口約九十台及八十九台NXT:1980i，兩年支出超過一三○億美元。

報告估計，在具備充足配套製造設備的大陸晶圓廠，一台NXT:1980i每年可能支援生產逾十萬顆昇騰910C等效晶片。

智庫 晶圓 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美智庫指陸加速囤積光刻機 籲全面禁售浸潤式DUV設備

美報告：中國取得數百台浸潤式DUV微影機 籲收緊出口管制

中企繞道買到Nvidia晶片 文件揭背後有國企資金影子

受美出口限制 大陸C919交付時間恐再延遲

相關新聞

川普設超級智慧部隊 情報總監出任AI沙皇

川普四日在社群平台發文宣布「超級智慧部隊」成立，由國家情報總監克雷頓率領，並向他本人及白宮幕僚長威爾斯報告。華爾街日報報導，克雷頓將兼任「人工智慧沙皇」，預計一百廿天內完成報告評估人工智慧風險與契機，以及聯邦政府應扮演的角色。

貝森特：陸AI模型逾美8成水準 北京已察覺安全風險

美國財政部長貝森特三日表示，中國大陸的人工智慧（ＡＩ）模型水準已達美國的八至九成左右。他計畫向中方提議建立兩國ＡＩ安全通報機制，以應對ＡＩ可能出現的安全問題，而他認為中方會同意。

陸狂囤DUV設備 美智庫籲禁售

大陸晶圓廠加速囤積浸潤式深紫外（ＤＵＶ）曝光機，引起美方關注。華盛頓智庫科技與國家治理能力中心（ＣＴＳ）報告預估，截至今年首季，大陸已累計進口三四三台浸潤式ＤＵＶ設備，其中多數可用於生產先進人工智慧（ＡＩ）晶片。報告呼籲美國及盟友全面禁止向大陸出口浸潤式ＤＵＶ設備，並收緊備件供應及維修服務管制。

謝鋒談川習會：中方4紅線 台灣問題居首

北京駐美大使謝鋒近日就華府川習會接受美國新聞周刊專訪稱，大陸國家主席習近平此行與美方達成的成果共識主要體現在五方面，包含為元首外交譜寫新篇章及為中美關係提供新指引等。他大讚美方給予習近平及其夫人彭麗媛最高規格禮遇，形容美方「精心設計、周到安排，高潮迭起、亮點紛呈」；並稱習近平此訪具里程碑意義。

產能過剩、強迫勞動議題 陸商務部：G20多數成員有意見

廿國集團（Ｇ20）貿易部長會議僅就「反對糧食武器化」達成聯合聲明。中國大陸商務部四日表示，產能過剩、強迫勞動等議題從設置之初就有很大爭議，最終因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。

美軍屢惹事 恐亂日本西南轉移戰略

沖繩人長期承受環境汙染等當地美軍基地帶來的沉重負擔，並不時發生美軍相關人員涉及的案件及事故。三日發生的美軍士兵強盜殺人案，恐又一次引發沖繩社會對美軍引發的問題關注，尤其遠在東京的自民黨政府，九月好不容易在知事選舉扳倒反戰的在地政治組織「全沖繩會議」支持的前知事玉城丹尼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。