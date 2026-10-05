謝鋒談川習會：中方4紅線 台灣問題居首

聯合報／ 大陸中心、國際中心／綜合報導

北京駐美大使謝鋒近日就華府川習會接受美國新聞周刊專訪稱，大陸國家主席習近平此行與美方達成的成果共識主要體現在五方面，包含為元首外交譜寫新篇章及為中美關係提供新指引等。他大讚美方給予習近平及其夫人彭麗媛最高規格禮遇，形容美方「精心設計、周到安排，高潮迭起、亮點紛呈」；並稱習近平此訪具里程碑意義。

謝鋒表示，習近平此訪最重要的政治成果之一是兩國元首同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。他闡述，「尊重」是尊重彼此主權和領土完整，尊重對方核心利益。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方不容挑戰的底線紅線。「公平」意味開展互利合作，協商處理分歧，不追求單方面的絕對優勢；「對等」意味兩國主權平等，不搞霸道霸凌。

謝鋒指出習近平此訪實質成果主要有五方面。一是同意相互支持對方辦好ＡＰＥＣ會議和Ｇ20峰會。其次是為中美關係提供新指引，拓展建設性戰略穩定關係新定位的內涵。三是達成繼續暫停相互加徵關稅等經貿合作成果；兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄。四是為人民往來搭新橋梁。五是為世界和平展現新擔當。

日本產經新聞四日報導，九月川習會，習近平向川普表示不滿日相高市早苗政府的安全保障政策與史觀。川普當時以「（高市）首相是好友，我不想講太多」搪塞。日本政府似乎已掌握此資訊。

川習會 謝鋒

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