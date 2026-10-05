貝森特：陸AI模型逾美8成水準 北京已察覺安全風險

美國財政部長貝森特三日表示，中國大陸的人工智慧（ＡＩ）模型水準已達美國的八至九成左右。他計畫向中方提議建立兩國ＡＩ安全通報機制，以應對ＡＩ可能出現的安全問題，而他認為中方會同意。

中國大陸ＡＩ業者「月之暗面」旗下Kimi智能助手曾將敏感的大陸資料發送給美國ＡＩ公司Anthropic進行測驗，引發大陸內部憂心情資外洩。貝森特說，此事顯示大陸已察覺開源ＡＩ模型的風險超過預期。

Axios報導，上月川習會前，貝森特與大陸國務院副總理何立峰九月廿日在紐約見面討論ＡＩ安全問題，包括一項關於ＡＩ事件通報管道提議。貝森特說，會談涵蓋ＡＩ代理失控、非國家行為體利用ＡＩ進行網路或生物威脅等風險。

貝森特接受Axios訪問表示，大陸知道ＡＩ是非常強大的技術，但「我認為他們沒有發現他們的開源模型有多強大，雖然不如美國的同類模型，但許多中國ＡＩ模型的功能達到美國模型的百分之八十甚至更高，而且沒有安全防護措施，可以賣到世界任何地方」。

美國也在努力平衡ＡＩ發展與安全，貝森特說，目前政府讓企業自主審查ＡＩ，但如果業者不顧安全執意推進，政府也有權干預。

貝森特在訪問中說：「我們希望達成安全的加速發展」，他指出，美國政府對模型的審查目前屬自願性質，但如果特定實驗室無視安全疑慮仍一意孤行，政府保留介入的權利。「實驗室必須承擔責任，我對此表示贊同」。