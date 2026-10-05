川普設超級智慧部隊 情報總監出任AI沙皇

川普四日在社群平台發文宣布「超級智慧部隊」成立，由國家情報總監克雷頓率領，並向他本人及白宮幕僚長威爾斯報告。華爾街日報報導，克雷頓將兼任「人工智慧沙皇」，預計一百廿天內完成報告評估人工智慧風險與契機，以及聯邦政府應扮演的角色。

川普說，超級智慧部隊的任務是協調美國政府各部門，確保美國持續在「超級智慧」領域領先全球。他說，許多人認為「超級智慧」重要性可能超越工業革命和網際網路，這項技術將保障所有美國人利益並改善他們的生活。

八月才出任國家情報總監的克雷頓在華爾街日報三日刊出的專訪證實，川普已任命他擔任美國政府「人工智慧（ＡＩ）沙皇」。這是川普第二度指派專人監督美國政府ＡＩ相關決策。川普九月廿九日已簽署命令，要求將ＡＩ改稱為「超級智慧」（ＳＩ）。

克雷頓說，「無法搶得第一的風險很高」。他指出，一旦美國無法保持領先，已知與未知風險都會隨之升高，尤其是來自對手的風險；反之，若美國能取得領先，就更有能力代表美國人民因應這些風險。

據章程，此特別組織將負責辨識ＡＩ可能帶來的威脅與機會，研擬因應方案，同時避免過度監管或法規被利益團體綁架而壓抑創新與競爭，也將檢視現行法律，以及ＡＩ系統遭駭、被破解或出現安全漏洞時，政府現有的通報與應變機制，並評估國會是否有必要採取進一步行動。

克雷頓表示，政府預計與產業透過對話建立相關機制，類似金融業與聯準會、證券管理委員會共同發展風險模型的做法。官員也透露，特別小組將與產業合作辨識風險，但不會取代企業自律機制。

該組織設三名副主席。其中，國防部研究與工程次長麥可負責與ＡＩ企業協調；人事管理局局長庫波爾負責與關鍵基礎設施業者及其他產業利害關係人聯繫；聯邦貿易委員會主席佛格森則負責消費者利益，以及宗教、兒童、隱私、言論與結社自由等相關議題。

其他成員包括副總統范斯、防長赫塞斯、財長貝森特、白宮幕僚長威爾斯等。外部參與者包括前ＡＩ沙皇、創投家薩克斯及布希政府國務卿賴斯。