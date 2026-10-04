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澤倫斯基證實！德烏達成價值逾400億國防與能源協議 價值超過465億元
英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，德國將提供烏克蘭新的國防和能源援助方案，價值超過13億歐元（約台幣465億元）。
澤倫斯基在社群媒體X寫道，這項「全面」協議價值超過13億歐元，其中包括武器援助，及因應冬季來臨支援烏克蘭能源部門的相關措施。
德國總理梅爾茨在記者會證實，這項協議包括10億歐元（約台幣358億元）的軍事援助，及3.5億歐元（約台幣125億元）的能源援助。
澤倫斯基說：「截至目前，我們簽署了15項協議和文件，大多是關於安全合作、生產、相關採購、對德國企業訂單和在烏克蘭境內的聯合專案。這些協議總價值超過85億歐元（約台幣3044億元）。」
他說，雙方也簽署一項「特別協議」，將進一步強化烏克蘭與德國在反無人機方面的合作。
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