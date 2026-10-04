西班牙住房危機延燒 馬德里7萬人怒吼居住正義

西班牙住房危機燒不停，由於國會日前否決了左翼政府提出的住房改革法令，激起全國公憤，近50座城市3日爆發大規模示威遊行，首都馬德里逾7萬人走上街頭要求居住正義。

西班牙的住房危機延燒已久，2024年與2025年均曾爆發全國性大規模示威遊行，但目前這波抗議行動已持續進行超過1週，不論參與人數、動員城市、時間長度，都是自COVID-19疫情以來規模最龐大的一波。

本次危機導火線起源於9月23日，一名住在馬德里的87歲退休婦人瑪麗卡門．阿巴斯卡爾（MaricarmenAbascal），因付不起被企業房東倍數調漲的房租，遭強制驅逐出她居住了70年的公寓，引發民眾長期累積的不滿。

為平息眾怒，西班牙社會勞工黨（PSOE）總理桑傑士（Pedro Sánchez）領導的左翼聯合政府緊急擬定2項住房改革法令，內容包括暫停驅逐弱勢租戶直至2030年、自動續租約、提高旅遊短租公寓稅收，以及限制俗稱「禿鷲基金」的投機性購屋投資基金等措施。

然而，法案2日在國會表決時，遭到保守派主要反對黨「人民黨」（PP）、極右翼「民聲黨」（Vox），以及「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts perCatalunya）聯手反對，最終遭到否決，再度點燃全民怒火，引發3日全國各地排山倒海的示威聲浪。

首都馬德里房客聯盟以「發動總罷工、租金減半，徵收禿鷲基金」為口號與訴求，號召民眾走上街頭發出怒吼。示威人潮兵分4路出發，最後遊行至馬德里市議會所在的西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles）匯合。

示威群眾雖以年輕族群為主，包括20歲世代的學生及30、40歲世代的青年，但也有不少中年、老年民眾和全家大小參與遊行。

33歲的上班族布拉斯（Blas）告訴中央社，他有份平凡的工作、領著和西班牙平均薪資水準差不多的薪水，只負擔得起一間房間，得和人合租房子，因為房租一直漲，他還得常常搬家，就像許多西班牙人一樣，因為交不起房租被驅逐出住處。

布拉斯指出，許多人將房租失控高漲的原因歸咎於外國人和移民，是不正義的仇恨言論，他認為，西班牙的租房問題在於「住房需求量日漸增加，但卻缺乏足夠的公共住宅及合理的房租」。

27歲的記者阿薩雷亞（Azalea）向中央社表示，這場遊行的目的在重新宣揚與定義「住家的意義」，本該讓人民居住的房屋，如今紛紛被賣給私人財團、禿鷲基金與企業房東，她期望透過遊行發聲，改變社會的思維，「讓住房變回公眾的、全民都負擔得起的權利」。

26歲的社工米瑞安（Monica） 和23歲的資訊工程師蘿拉（Laura）提到，西班牙人平均月領1200歐元的薪水，房屋平均租金也是1200歐元，「這些數字很明顯就對不上」。

她們認為「西班牙住房市場完全不切實際」，薪資沒有漲，但是租金和房價卻不斷高漲，不只是年輕人，就連許多年長者也付不起房租、買不起房子。

除了遊行示威外，數以百計在市中心太陽門廣場（Puerta del Sol）紮營的示威者也持續留守，近2日不斷有右翼人士與極右翼份子前往煽動，引發衝突。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE），面對立法改革挫敗，總理桑傑士今天將與內閣成員商討，是否將預定於明年舉行的下屆國會大選提前至11月29日舉行。西班牙住房危機儼然已從民生經濟難題，演變成政壇震盪的催化劑。