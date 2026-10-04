波士尼亞大選登場攸關入歐盟進程 選民盼擺脫分歧

波士尼亞與赫塞哥維納今天舉行大選，當地許多選民都希望能擺脫政治分歧，而選舉結果也可能影響該國加入歐洲聯盟的進程。

路透社報導，波士尼亞與赫塞哥維納民眾這次將投票選出中央層級的3人主席團、國會議員，以及國內兩大政治實體的官員和議員。

由於波士尼亞與赫塞哥維納經濟放緩、歐盟入會進程緩慢，加上國內政治危機持續不斷，兩大政治實體當中以民族為基礎的主要政黨屢次阻撓弱勢中央政府所做決策，種種原因都讓選民不滿情緒日益高漲。

波士尼亞歷經1992年至1995年血腥戰火之後，國家一直難以復甦；該國於2022年取得歐盟候選國資格，且在2024年獲准啟動入盟談判。

然而，國內政治領袖未落實加強司法監督並通過反貪法律等核心要求，實際的入盟談判尚未展開。

當地許多選民表達希望擺脫分歧，但波士尼亞似乎陷入政治僵局。

選務當局預計會在當地時間4日晚間7時（台北時間5日凌晨1時）公布選舉初步結果。