俄羅斯稱將加強攻擊烏克蘭 回應澤倫斯基受訪談話

日本共同社報導，美國網路安全企業Proofpoint在1日發布消息指出，一個與中國大陸有關的駭客組織曾向美日兩國智庫和大學相關人員發送釣魚郵件，試圖非法獲取密碼等資訊，有的釣魚郵件冒充日本防衛大臣小泉進次郎官方網站。

2026-10-04 19:35