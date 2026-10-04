聽新聞
0:00 / 0:00
俄羅斯稱將加強攻擊烏克蘭 回應澤倫斯基受訪談話
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪時表示，烏方將加強攻擊俄羅斯煉油廠。俄國國防部今天指出，在澤倫斯基發表這項聲明後，俄軍將加強對基輔及烏克蘭其他地區的攻擊。
澤倫斯基在路透社昨天刊出的訪問中指出，俄羅斯採取新空襲政策，意圖迫使民眾離開基輔及其他城市，烏克蘭將加強攻擊俄羅斯煉油廠作為回應，但不會以平民為目標。
俄羅斯國防部今天表示，俄軍將加強攻擊基輔及烏克蘭其他地區軍事設施、國防工業設施及相關基礎設施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。