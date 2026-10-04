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菲律賓掃蕩網路詐騙 逮捕逾200嫌犯多數為中國人

中央社／ 馬尼拉4日綜合外電報導

菲律賓移民局表示，相關執法當局近日於國內南部地區針對非法網路博弈業者進行大規模掃蕩行動，逮捕超過200名外籍嫌犯，其中多數為中國人

法新社報導，菲律賓當局2024年禁止網路博弈業者，理由是有犯罪集團用來當作幌子，實則進行人口販運、洗錢、網路詐騙、綁架及謀殺等罪行。

菲律賓軍方和其他執法單位2日突襲三寶顏錫布給省（Zamboanga Sibugay）的兩個地點，該省位於菲國南部。

菲律賓移民局昨天晚間發布聲明指出，在其中一處地點逮捕110名中國人、2位柬埔寨人與1名香港人。

第2處地點則有131名外國人遭逮捕，其中多數為中國人，也包含馬來西亞、印尼和緬甸公民。

移民局指出，現場查扣大量電腦設備、手機、筆記型電腦和SIM卡。

菲律賓政府正在調查部分被逮捕人士可能涉及的人口販運相關罪行，其他人則會遭到驅逐出境。

中國駐菲律賓使館發言人季凌鵬則告訴法新社：「我們正就此案的細節與菲國執法單位進行接洽溝通。」

菲律賓 詐騙 中國人

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