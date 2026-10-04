菲律賓追查南海炸魚漁船 控中國海警出手阻撓

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天表示，菲方在其控制的南海中業島（Thitu Island）附近，對一艘涉嫌炸藥捕魚的外國漁船進行執法行動，遭到中國海警船隻阻撓。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊、菲律賓海軍（Philippine Navy）及菲律賓國家警察海事組（PNP-MG）人員共同執行這項任務。

他們接獲通報後，前往處理鐵線礁（Sandy Cay）2號及3號礁附近的疑似炸藥捕魚事件，當地位於中業島以西約3海里處。

菲律賓海岸防衛隊指出，兩艘中國海警船鳴笛，透過無線電向菲方執法人員示警，之後尾隨菲方船隻並加以阻擋。中國人民解放軍海軍一架直升機4度在菲方人員上空盤旋。

菲律賓執法團隊下令這艘外國漁船停船，並多次透過無線電呼叫，但該漁船不予理會，向西南方駛往渚碧礁（Subi Reef）。渚碧礁是中國在南沙群島（Spratly Islands）興建的7座人工島之一，藉此支持其主權聲索。

菲律賓當局基於安全考量停止追逐，返回中業島。菲律賓海岸防衛隊表示，中國海警在中業島領海「沒有執法權」，中方行動「讓涉嫌違法者更容易逃脫」。

菲律賓海岸防衛隊形容，中國海軍直升機出現是「不必要的恐嚇行為」。菲方也否認中國所稱其船隻被驅離該海域。