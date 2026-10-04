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澤倫斯基：俄空襲逼民眾離城 烏將攻擊煉油廠回應

中央社／ 基輔3日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯採取新空襲政策，意圖迫使民眾離開基輔及其他城市，烏克蘭將加強攻擊俄羅斯煉油廠作為回應，但不會以平民為目標。

澤倫斯基接受路透社獨家專訪時指出，烏克蘭情報機構取得的文件顯示，俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）在今年冬季前發布軍事攻擊「新準則」，要對更廣泛的平民目標發動攻擊。

他提及：「我們看過文件，知道他們獲准攻擊基礎設施、物流，尤其是針對城市、村莊、任何地方、道路、學校和醫院。這項行動旨在向民眾施壓，迫使他們離開首都和其他城市。」

澤倫斯基表示，普丁推動政策轉變是為了展現強勢形象，俄軍此時在一個重要前線地區失去陣地，傷亡人數也在攀升。

澤倫斯基 空襲 烏克蘭 俄羅斯

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