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立陶宛移民議題升溫 維爾紐斯對立示威爆零星衝突

中央社／ 維爾紐斯4日專電

立陶宛移民議題近期持續升溫，社會分歧加劇，首都維爾紐斯昨日出現立場對立的示威活動。右派政黨「國家聯盟」發起的反移民集會，與反對種族主義的團體同時上街，雙方僅隔數十公尺對峙，現場並傳出零星衝突

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，2場示威活動於市中心格迪米納斯大道一帶舉行，一方抗議大規模移民與相關政策，另一方則在街道對側舉行反對種族主義的集會，雙方相距約50公尺。

據警方估計，反移民一方約有500人，反示威約100人，警方並出動逾200名警力維持秩序。警方指出，現場發生數起衝突，其中1名女性胸部遭擊中，需接受醫療協助。

LRT報導，參與反移民示威的29歲男子里庫納斯（Jeronimas Rimkūnas）表示，他對移民規模感到憂慮，認為從其他歐盟國家的發展來看，「這波移民潮正逐漸影響到我們國家」，讓他產生不安。

另一方面，1名參與反示威、26歲的維爾紐斯居民蓋比雅（Gabija）表示，相關反移民示威帶有種族主義與伊斯蘭恐懼色彩，「因出身、國籍或宗教貶低他人是不可接受的，這類觀點本身就會製造不安全感」。

根據報導，主辦反移民活動的團體主張降低移民配額，並將涉及犯罪的外國人驅逐出境。反對一方則強調，立陶宛實際移民人數並未如部分政治言論所稱般嚴重，並批評相關論述製造社會恐慌。

近來立陶宛社會對移民議題的討論持續升高。9月曾發生針對穆斯林社群的挑釁事件，包括在清真寺外放置豬頭，以及疑似焚燒可蘭經，相關案件已進入調查程序。

報導指出，多數主流政黨對本次示威保持距離，強調應避免極端立場。不過，部分個別政治人物與民間團體仍表態參與或到場關注。

根據立陶宛移民局資料，截至9月，全國持有居留許可的外國人共22萬6999人，其中以烏克蘭（約8萬300人）、白俄羅斯（約4萬7800人）、俄羅斯（約1萬3200人）、烏茲別克（約1萬2600人）及印度（約9400人）為主要來源。

移民 立陶宛 衝突

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